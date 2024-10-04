54-річна жінка схудла на 70 кг за рік після цих 4 простих змін

Як жінка схудла на 70 кілограмів?

54-річна Дженніфер з Англії важила 180 кілограмів та все життя потерпала від знущань за свою вагу. Вона була змушена купувати одяг в інтернеті, оскільки більшість роздрібних продавців не мали її розміру у магазині.

У 2023 році Дженніфер вирішила змінити своє життя та схуднути. І їй це вдалося.

Щоб допомогти розпочати свій шлях до схуднення, Воллін, по-перше, виключила зі свого щоденного раціону солодощі, печиво, тістечка, смажену їжу, пироги та висококалорійні напої.

Дженніфер до схуднення важила 180 кілограмів (Скриншот)

Проте Валлін все ще насолоджується вуглеводами в помірних кількостях. Зараз її дієта зазвичай складається з цільнозернових тостів з нежирним маслом на сніданок, сендвіча з тунцем на обід і цільнозернових макаронів, салату або риби з овочами на вечерю. Її улюблений перекус - знежирений йогурт.

По-друге, щоб втратити вагу Дженніфер почала рахувати калорії за допомогою застосунку, який допомогав рахувати.

Вона використовувала калькулятор загальних добових витрат енергії (TDEE), щоб відстежувати свої прийоми їжі та калорії для підтримки, що допомогло їй визначити, скільки калорій вона повинна прагнути спалити або втратити на день.

Дженніфер скинула 76 кілограмів (Скриншот)

Також британка зайнялася фізичною активністю - вона обрала їзду на велосипеді.

І вчетверте, вона тепер обирає здорові перекуси - ягоди чи йогурт.

Нове збалансоване харчування разом із регулярними поїздками на велосипеді допомогли їй скинути 76 кілограмів за 20 місяців.

За її словами, схуднення допомогло їй почуватися впевненіше та покращило її психологічний стан, адже з неї сміялися за велику вагу.