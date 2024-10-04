54-летняя женщина похудела на 70 кг за год после этих 4 простых перемен

Как похудела женщина на 70 килограммов?

54-летняя Дженнифер из Англии весила 180 килограммов и всю жизнь страдала из-за издевательств за свой вес. Она была вынуждена покупать одежду в интернете, поскольку большинство розничных продавцов не имели ее размера в магазине.

В 2023 году Дженнифер решила изменить свою жизнь и похудеть. И ей это удалось.

Чтобы помочь начать свой путь к похудению, Воллин, во-первых, исключила из своего ежедневного рациона сладости, печенье, пирожные, жареную пищу, пироги и высококалорийные напитки.

Дженнифер до похудения весила 180 килограммов (Скриншот)

Однако Валлин все еще наслаждается углеводами в умеренных количествах.

Сейчас ее диета обычно состоит из цельнозерновых тостов с нежирным маслом на завтрак, сэндвича с тунцом на обед и цельнозерновых макарон, салата или рыбы с овощами на ужин. Ее любимый перекус - обезжиренный йогурт.

Во-вторых, чтобы потерять вес Дженнифер начала считать калории с помощью приложения, которое помогало считать.

Она использовала калькулятор общих суточных расходов энергии (TDEE), чтобы отслеживать свои приемы пищи и калории для поддержки, что помогло ей определить, сколько калорий она должна стремиться сжечь или потерять в день.

Дженнифер сбросила 76 килограммов (Скриншот)

Также британка занялась физической активностью - она выбрала езду на велосипеде.

И в четвертый раз, она теперь выбирает здоровые перекусы - ягоды или йогурт.

Новое сбалансированное питание вместе с регулярными поездками на велосипеде помогли ей сбросить 76 кг за 20 месяцев.

По ее словам, похудение помогло ей чувствовать себя увереннее и улучшило ее психологическое состояние, ведь над ней смеялись за большой вес.