54-летний Виктор Павлик женится: невеста пожаловалась на "травлю"

Виктор Павлик женится на Екатерине Репяховой, которая младше артиста на 28 лет. Девушка долгие годы была концертным директором певца, но романтические отношения развивались так, что пара решила их не скрывать, а связать себя узами брака.

Судя по всему, 54-летний исполнитель счастлив, а вот его избранница не очень. Так, Репяхова на своей страничке в Instagram пожаловалась, что люди на концертах после объявления их помолвки, стали ее пристально рассматривать, а также снимать видео на телефоны. Девушка озадачена, почему так происходит и признается, что ей стало тяжелее жить.

По словам избранницы Павлика, почему-то люди стали относится к ней более "эммоциональнее".

"Последние три дня у нас с Виктором Павликом были кассовые концерты в Киевской области. Я стала замечать, что люди реагирует на меня все более эмоционально. Такого не было даже в июне", - написала невеста Павлика.

Репяхова подчеркивает, что деньги Виктора ей не нужны, ведь она продолжает ездить с ним на концерты и "обилечивает" зрителей. Также она совсем не стесняется продавать диски исполнителя на тех же выступлениях. Она попросила фанатов артиста быть культурней, так как в жизни они еще будут видеться не раз.

"Вчера я заметила как женщина снимала меня на телефон, пока я стояла с дисками. И вот я реально не знаю, что делать в такой ситуации. Бежать к ней? Не обращать внимания? Не знаю. Есть люди и воспитанные, которые подходят и говорят: Мы вас узнали, вы Катя. А есть такие, которые рассматривают с головы до ног и думают, что это незаметно", - написала возлюбленная певца.