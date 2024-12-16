51-летняя Руслана рассказала о потере ребенка и многолетних попытках стать мамой

Известная украинская певица Руслана Лыжичко поделилась историей о том, как потеряла ребенка, а также рассказала о попытках забеременеть с помощью процедуры ЭКО.

Артистка уже много лет состоит в браке с Александром Ксенофонтовым, с которым они женаты с 1995 года. Супруги мечтают о детях, однако их желание пока остается нереализованным.

Звезда признается, что неоднократно пыталась забеременеть, но все попытки оказались неудачными. Руслана отметила, что не понимает причин неудач, ведь ее здоровье не вызывает никаких нареканий.

Она даже прибегла к процедуре ЭКО, однако это тоже не принесло ожидаемых результатов.

Руслана с мужем (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko)

"Много раз я пробовала забеременеть...Проблемы со здоровьем у меня нет никаких. Возможно, где-то были стрессы какие-то, истощение, еще что-то...Мы хотели детей, и я много делала попыток для этого. Это естественный путь и ЭКО и ЭКО. К тому же ЭКО много, когда уже врачи сказали пожалей себя, потому что это может повлиять плохо на здоровье", - откровенно призналась исполнительница.

Интересно, что после первой процедуры ЭКО Руслана все же смогла забеременеть. Это произошло в 2010 году. Однако, к сожалению, певица потеряла малыша на начальных сроках беременности.

"Да (беременность сорвалась - прим. ред.). Это был короткий срок. Это был 2010 год. Это был мой первый ЭКО протокол. Даже месяца еще не было, на третьей неделе потеряла...", - рассказала знаменитость.

Руслана с мужем (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko)

Несмотря на все трудности, певица не теряет веры в свое будущее материнство. Руслана уверена, что сможет стать мамой. Она также намекнула, что возможность родить собственного ребенка остается.

Подробности Лыжичко не раскрывала, но подчеркнула, что речь не идет об усыновлении. На вопрос интервьюера о суррогатном материнстве, знаменитость воздержалась от конкретного ответа, лишь заметив, что "ребенок будет копией Русланы".

"Есть один маленький выход из этого положения, и он остается. Я спокойна, потому что этот выход еще есть. Я не буду об этом говорить, потому что этот метод интимный. Это не об усыновлении. Это о своем кровном", - поделилась исполнительница.