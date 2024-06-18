51-річна Діта фон Тіз виглядає на 10 років молодше свого віку. В чому секрет королеви бурлеску

В чому секрет молодої шкіри Діти фон Тіз

Діта виглядає на десять років молодше ​​свого віку, і на це є конкретна причина. Королева бурлеску нещодавно розкрила секрет своєї бездоганної шкіри.

Як і багато селебрітіс, вона завжди наносить сонцезахисний крем на обличчя та не забуває його оновлювати. Але це не єдиний метод боротьби зі старінням, який вона включила у свій спосіб життя.

Під час подкасту вона сказала, що "ніхто не хоче цього чути", але вона більше не має права мовчати. Справа в тому, що секрет молодості обличчя зірки полягає у тому, щоб спати тільки на спині.

Знаменитий номер Діти фон Тіз (Кадр з відео)

"Я б хотіла, щоб хтось сказав мені, коли я була молодою, як добре спати на спині", - зізналася вона.

Для освоєння техніки сну потрібен був час, і Діті довелося перевчитися спати не на боку.

Звідки з’явилися конкретні зморшки, вона зрозуміла, спавши обличчям на подушці.

"Я навчилася спати на спині, і це дійсно працює для шкіри", - сказала вона в інтерв'ю.

Як ваша поза сну пов'язана зі шкірою обличчя?

Кореляція між сном на спині та зменшенням тонких ліній і зморшок також пов’язана із силою тяжіння. Експерти зі сну стверджують, що сон на спині може сприяти вирівнюванню хребта та зменшити печію чи кислотний рефлюкс.

"Коли спите на боці або на животі, ваше обличчя тисне на подушку. Цей тиск може призвести до появи тонких ліній і зморшок", - впевнені експерти.