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51-летняя Дита фон Тиз выглядит на 10 лет моложе своего возраста. В чем секрет королевы бурлеска

Фото: Дита фон Тиз раскрыла секрет своей кожи (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

51-летняя звезда бурлеска Дита фон Тиз раскрыла секрет своей молодой кожи. Она призналась, что хотела, чтобы кто-нибудь рассказал ей этот трюк по уходу раньше, ведь теперь она не может обойтись без него.

Об особенностях ухода за лицом звезды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.

В чем секрет молодой кожи Диты фон Тиз

Дита выглядит на десять лет моложе своего возраста, и на это есть конкретная причина. Королева бурлеска недавно раскрыла секрет своей безупречной кожи.

Как и многие селебрити, она всегда наносит солнцезащитный крем на лицо и не забывает его обновлять. Но это не единственный метод борьбы со старением, который она включила в свой образ жизни.

Во время подкаста она сказала, что "никто не хочет это слышать", но она больше не имеет права молчать. Дело в том, что секрет молодости лица звезды состоит в том, чтобы спать только на спине.

Знаменитый номер Дети фон Тиз (Кадр с видео)

"Я бы хотела, чтобы кто-то сказал мне, когда я была молода, как хорошо спать на спине", - призналась она.

Для освоения техники сна потребовалось время, и Дите пришлось переучиться спать не на боку.

Откуда появились конкретные морщинки, она поняла, уснув лицом на подушке.

"Я научилась спать на спине, и это действительно работает для кожи", - сказала она в интервью.

Как ваша поза сна связана с кожей лица?

Корреляция между сном на спине и уменьшением тонких линий и морщин также связана с силой тяжести. Эксперты по сну утверждают, что сон на спине может способствовать выравниванию позвоночника и уменьшить изжогу или кислотный рефлюкс.

"Когда спите на боку или на животе, ваше лицо давит на подушку. Это давление может привести к появлению тонких линий и морщин", - уверены эксперты.

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