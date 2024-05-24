500-літню таємницю Мони Лізи розгадали. Ось що приховувала картина весь цей час

Яке місто зображене на фоні Мони Лізи

На думку Енн Піцоруссо, на фоні портрета Мони Лізи зображене місто Лекко, що розташоване вздовж берегів озера Комо на півночі Італії. Вчена каже, що вона використала свій досвід у геології, щоб співставити вапнякові скелі на картині з мальовничим ландшафтом Лекко.

"Найважливішим аспектом є навколишній ландшафт. В інших теоріях геологія була просто неправильною", - заявила науковиця.

Які підтвердження має ця теорія

Хоч фон Мони Лізи може здатися не дуже виразним, все ж на ньому можна помітити кілька виразних особливостей ландшафту.

Міст, зображений на задньому плані, можна порівняти з Ponte Azzone Visconti, арковим мостом ХІV століття, який перетинає річку Ада в Лекко. Розташування моста на березі озера також збігається з водним шляхом, який можна побачити на задньому плані картини.

Однак найвагомішим доказом на користь теорії Піцоруссо є її здатність визначити скелі, що височіють позаду Мони Лізи на портреті. Вона помітила, що гори, що височіють позаду об’єкта Мони Лізи, ніби зроблені з вапняку - і що вони нагадують Доломіти Лекко, вапнякові, доломітові та глиняні гори, які оточують місто. Вони відомі своїми яскравими кольорами та багатою рослинністю.

Да Вінчі мав широкі знання з природничих і фізичних наук, та використовував їх для вдосконалення своїх картин і скульптур, тож міг максимально реалістично зобразити вапнякові гори.

Що кажуть інші теорії

Протягом багатьох років інші історики мистецтва намагалися визначити місцевість, зображену на фоні Мони Лізи. Більшість вчених вважали, що там зображені італійські Альпи.

Багато уваги дослідники приділили мосту, що видніється за Мона Лізою. Попередні теорії припускали, що це кілька різних мостів у провінції Ареццо, поблизу Флоренції або ж Понте Буріано в місті Латеріна.

У 2023 році історик Сільвані Вінчеті заявив, що на портреті зображено тосканське місто Латеріна, що вказує на деякі характерні пам’ятки міста, як-от Понте Роміто.

Нову теорію Піццоруссо, яка базується на використанні геології для ідентифікації гір за Мона Лізою, багато хто у мистецькій спільноті сприйняв зі скептицизмом. Дехто досі стверджує, що да Вінчі намалював гірський пейзаж виключно зі своєї уяви.

Оскільки в щоденниках художника не залишилося записів про цей портрет, таємниця походження Мони Лізи може ніколи не бути розгадана остаточно.