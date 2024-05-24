500-летнюю тайну Моны Лизы разгадали. Вот что скрывала картина все это время

Какой город изображен на фоне Моны Лизы

По мнению Энн Пицоруссо, на фоне портрета Моны Лизы изображен город Лекко, расположенный вдоль берегов озера Комо на севере Италии. Ученая говорит, что она использовала свой опыт в геологии, чтобы сопоставить известняковые скалы на картине с живописным ландшафтом Лекко.

"Важнейшим аспектом является окружающий ландшафт. В других теориях геология была просто неправильной", - заявила ученая.

Какие подтверждения имеет эта теория

Хотя фон Моны Лизы может показаться не очень выразительным, все же на нем можно заметить несколько выразительных особенностей ландшафта.

Мост, изображенный на заднем плане, можно сравнить с Ponte Azzone Visconti, арочным мостом XIV века, пересекающим реку Ада в Лекко. Расположение города на берегу озера также совпадает с водным путем, который можно увидеть на заднем плане картины.

Однако самым веским доказательством в пользу теории Пицоруссо является ее способность определить скалы, возвышающиеся позади Моны Лизы на портрете. Она заметила, что горы, возвышающиеся позади объекта Моны Лизы, словно сделаны из известняка - и что они напоминают Доломиты Лекко, известняковые, доломитовые и глиняные горы, окружающие город. Они известны своими яркими цветами и богатой растительностью.

Да Винчи имел широкие знания по естественным и физическим наукам, и использовал их для совершенствования своих картин и скульптур, поэтому мог максимально реалистично изобразить известняковые горы.

Что говорят другие теории

В течение многих лет другие историки искусства пытались определить местность, изображенную на фоне Моны Лизы. Большинство ученых полагали, что там изображены итальянские Альпы.

Много внимания исследователи уделили мосту, виднеющемуся за Мона Лизой. Предыдущие теории предполагали, что это несколько разных мостов в провинции Ареццо, близ Флоренции или Понте Буриано в городе Латерина.

В 2023 году историк Сильвани Винчетти заявил, что на портрете изображен тосканский город Латерина, указывающий на некоторые характерные достопримечательности города, такие как Понте Ромито.

Новую теорию Пиццоруссо, основанную на использовании геологии для идентификации гор за Мона Лизе, многие в художественном сообществе восприняли со скептицизмом. Некоторые до сих пор утверждают, что да Винчи нарисовал горный пейзаж исключительно из своего воображения.

Поскольку в дневниках художника не осталось записей об этом портрете, тайна происхождения Моны Лизы может никогда не быть разгадана окончательно.