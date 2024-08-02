"50 тисяч гривень це взагалі...": відомі сестри-блогерки назвали суму, яку має заробляти чоловік

Скільки має заробляти чоловік

"Мені не обов'язково, щоб більше, ніж я. Але щоб вистачало на якісь там базові потреби. Ну хотілося б від 50 і більше", - заявила одна з сестер.

Коли ж Тимошенко перепитав, про яку валюту йдеться, вона зазначила, що "50 тисяч гривень це взагалі...". Тому блогерка хоче, аби її чоловік заробляв від 50 тисяч доларів (понад 2 мільйони гривень).

Після цього Єва та Есті трохи посперечалися. Одна запевняла, що чимало чоловіків в Україні заробляють понад 50 тисяч доларів. А інша ж казала, що насправді такі доходи не в багатьох.

Єва та Есті (скріншот)

"Просто вони це не можуть показати, розумієш. Але заробляють в Україні, особливо сьогодні", - сказала блогерка.

"Ну почекай. Скільки їм років? Це ж дорослі чоловіки, там 40 їм, можливо, там 50. А молоді хлопці так багато, ну, не багатьох я знаю, щоб так заробляли", - відповіла їй сестра.

Реакція мережі

Відео викликало неоднозначну реакцію. Під інтерв'ю "раптово" з'явилося чимало схвальних відгуків, які дуже схожі між собою. Саме тому юзери пишуть, що сестри могли проплатити коментарі, аби уникнути хейту.

Що пишуть в коментарях (скріншот)

Користувачі зазначають:

"Одні боти в коментарях"

"Що за проплачені коменти"

"Якщо чесно, дуже важко слухати інтервʼю, на середині вже закипів мозок"

"Мені здається що всі коментарі куплені. Бо слухати це просто неможливо"

"3 години відео на каналі, вже 105 коментарів, ви б хоч не тримали людей за баранів".

Хто такі Єва та Есті

Сестри-блогерки Єва Мішалова та Есті Рогова народилися та мешкають у Дніпрі.

Єва одружена, а її сестра Есті - вже розлучена та виховує сина. Дівчата активно ведуть соцмережі та розповідають про своє життя. Втім, вони все частіше потрапляють у скандали.

Відомі блогерки-близнючки (фото: instagram.com/esty_rogovaya)

Так, нещодавно Єва та Есті публічно заявили, що не говорять про війну у соцмережах не просто так. Як виявилося, вони бояться блокування сторінок.