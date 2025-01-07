50-річний Василь Вірастюк вп'яте став батьком: перші подробиці

Радісна подія сталася вчора, 6 січня, у Чернівецькому обласному перинатальному центрі. Також стронгмен розсекретив стать дитини - це хлопчик.

У Stories Вірастюк поділився подробицями про новонародженого.

"06.01.2025 року о 15:55 у нас народився син Ярослав (Ярек). По моїй лінії п'ятий син. Зріст - 58 см, вага - 3850 г", - написав він.

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"Мама, син і татко почуваються чудово", - зазначив також спортсмен.

Що відомо про особисте життя Вірастюка

Спортсмен був двічі одружений. З 2003 до 2006 року він перебував у шлюбі зі Світланою Вірастюк, яка загинула в сніговій лавині на гірськолижному курорті Паландокен у Туреччині в 2006 році. Була чемпіонкою України з фітнесу, захоплювалася водними лижами та водними мотоциклами. Від цього шлюбу у спортсмена є син Адам (2003 р. н.).

У 2007 році він одружився вдруге з дівчиною на ім'я Інна, яка працювала у фармацевтичній компанії. У цьому шлюбі народилося двоє синів: Олег (2008 р. н.) і Олександр (2016 р. н.).

Після початку повномасштабної війни стало відомо, що спортсмен розійшовся з другою дружиною і розпочав стосунки з дизайнеркою Іриною Зінченко, з якою був знайомий із 2019 року. За його словами, що сприйняв від'їзд Інни за кордон як зраду.

Вірастюк довгий час не показував кохану, яка, до речі, молодша за нього на 11 років. У Ірини є свій бренд одягу під назвою "Iryna Zinchenko". Він спеціалізується на весільних, коктейльних і вечірніх сукнях, а також стильному одязі для чоловіків, дітей і на кожен день.

В Ірини також є двоє дітей від попередніх стосунків: 15-річний син Дмитро та 10-річна донька Анастасія.

У 2023 році у пари народився перший спільний син, який став для Вірастюка четвертим.

У травні 2024 року стронгмен офіційно розлучився з другою дружиною Інною.

Вірастюк із новою коханою Іриною Зінченко (скриншоти)