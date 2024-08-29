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50-річна Вікторія Бекхем зачарувала "чесними" фото у міні-шортах

Вікторія Бекхем (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

50-річна модель та співачка Вікторія Бекхем поділилася з фанами теплими сімейними фото. Зірка показалася з синами та дочкою, а також з чоловіком - Девідом.

Як виглядає Вікторія на "чесних" фото, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її допис в Instagram.

Нові кадри Бекхемів

Так, сім'я вирушила до Канади. Вікторія та її чоловік, а також сини - 21-річний Ромео та 19-річний Круз, а також 13-річна дочка Харпер Севен, чудово провели час біля водойми.

Для відпочинку дружина Бекхема обрала простий та стильний образ. Модель приміряла короткі джинсові шорти, сіру толстовку та чорну бейсболку.

При цьому помітно, що Вікторія не стала робити яскравий макіяж. Ймовірно, вона зовсім відмовилася від косметики або зробила максимально нейтральний макіяж.

Бекхем із сином та дочкою (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Також зірка показала фото з подругою. При цьому вона "засвітила" стрункі ноги і виглядала дуже веселою.

Вікторія Бекхем зачарувала стрункими ніжками (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Син та чоловік моделі теж непогано провели час. На одному з фото, якими поділилася Вікторія, Девід та Ромео позували з келихами.

Бекхем та його старший син (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Як реагує мережа

Нові фото родини вразили коментаторів. Багато хто не тільки бажає Бекхемам гарного відпочинку, а ще й захоплюється красою Вікторії. Користувачі пишуть:

  • "Вікторія виглядає молодшою за підлітків! Чудова"
  • "Люблю вашу родину"
  • "Неймовірна, з роками лише красивіша!".
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Вікторія БекхемЗірки шоу-бізнесу