50-летняя жена Олега Ляшко беременна: экс-нардеп показал фото

Олег Ляшко показал свою беременную жену
Олег Ляшко в скором времени во второй раз станет отцом. Бывший народный депутат, который является лидером "Радикальной партии", показал на своей странице в Facebook фотографию 50-летней беременной жены Роситы.
На фото беременная женщина выгуливает собак возле дома.
Жена Олега Ляшко (фото: facebook.com/O.Liashko)
"Любите своих мам!" – написал 48-летний Ляшко
Интересно, что о ребенке Ляшко намекал еще в марте, когда опубликовал фото, на котором он держит в руках ползунки.
Олег Ляшко (фото: facebook.com/O.Liashko)
Стоит отметить, что у бывшего нардепа есть взрослая дочь Владислава Горбенко.
Олег Ляшко с женой и дочерью (фото: facebook.com/O.Liashko)
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Скриншоты с Facebook
Напомним, что сегодня, 10 мая, в Украине отмечают День матери. При этом известные украинские звезды также не обошли этот праздник стороной и на своих страницах в соцсетях поздравили своих любимых мам и женщин. Кроме того, они опубликовали старые семейные фотографии, которые умилили многих пользователей сети.