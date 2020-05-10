50-річна дружина Олега Ляшка вагітна: екс-нардеп показав фото

Олег Ляшко показав свою вагітну дружину
Олег Ляшко незабаром вдруге стане батьком. Колишній народний депутат, який є лідером "Радикальної партії", показав на своїй сторінці в Facebook фотографію 50-річної вагітної дружини Росіти.
На фото вагітна жінка вигулює собак біля будинку.
Дружина Олега Ляшка (фото: facebook.com/O.Liashko)
"Любіть своїх мам!" – написав 48-річний Ляшко
Цікаво, що про дитину Ляшко натякав ще в березні, коли опублікував фото, на якому він тримає в руках повзунки.
Олег Ляшко (фото: facebook.com/O.Liashko)
Варто зазначити, що у колишнього нардепа є доросла дочка Владислава Горбенко.
Олег Ляшко з дружиною і донькою (фото: facebook.com/O.Liashko)
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Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що сьогодні, 10 травня, в Україні відзначають День матері. При цьому відомі українські зірки також не обійшли це свято стороною і на своїх сторінках в соцмережах привітали своїх улюблених мам та жінок. Крім того, вони опублікували старі сімейні фотографії, які розчулили багатьох користувачів мережі.