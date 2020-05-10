50-летняя жена Олега Ляшко беременна: экс-нардеп показал фото

Олег Ляшко (фото: Униан)

Олег Ляшко показал свою беременную жену

Олег Ляшко в скором времени во второй раз станет отцом. Бывший народный депутат, который является лидером "Радикальной партии", показал на своей странице в Facebook фотографию 50-летней беременной жены Роситы.

На фото беременная женщина выгуливает собак возле дома.

Жена Олега Ляшко (фото: facebook.com/O.Liashko)

"Любите своих мам!" – написал 48-летний Ляшко

Интересно, что о ребенке Ляшко намекал еще в марте, когда опубликовал фото, на котором он держит в руках ползунки.

Олег Ляшко (фото: facebook.com/O.Liashko)

Стоит отметить, что у бывшего нардепа есть взрослая дочь Владислава Горбенко.

Олег Ляшко с женой и дочерью (фото: facebook.com/O.Liashko)

Пользователи сети также прокомментировали эту новость.

Это прекрасно;

Божьего Благословения;

Поздравляю;

Дай Бог здоровья и всего самого наилучшего!!!

Поздравляем, пусть будет казак, здоровый!

Поздравляем!! сбывается мечта!!

Поздравляю Роситу и вас, господин Олег, будьте счастливы!!!

Нет ничего красивее чем беременная женщина. Просто супер!!!

Пусть Бог бережет. Счастья и легких родов;

Поздравляю и всего наилучшего.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что сегодня, 10 мая, в Украине отмечают День матери. При этом известные украинские звезды также не обошли этот праздник стороной и на своих страницах в соцсетях поздравили своих любимых мам и женщин. Кроме того, они опубликовали старые семейные фотографии, которые умилили многих пользователей сети.