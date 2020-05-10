ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

50-летняя жена Олега Ляшко беременна: экс-нардеп показал фото

STYLERЖизнь    10.05.2020 - 22:11
50-летняя жена Олега Ляшко беременна: экс-нардеп показал фото
Олег Ляшко (фото: Униан)

Олег Ляшко показал свою беременную жену

Олег Ляшко в скором времени во второй раз станет отцом. Бывший народный депутат, который является лидером "Радикальной партии", показал на своей странице в Facebook фотографию 50-летней беременной жены Роситы.

На фото беременная женщина выгуливает собак возле дома.

50-летняя жена Олега Ляшко беременна: экс-нардеп показал фото

Жена Олега Ляшко (фото: facebook.com/O.Liashko)

"Любите своих мам!" – написал 48-летний Ляшко

Интересно, что о ребенке Ляшко намекал еще в марте, когда опубликовал фото, на котором он держит в руках ползунки.

50-летняя жена Олега Ляшко беременна: экс-нардеп показал фото

Олег Ляшко (фото: facebook.com/O.Liashko)

Стоит отметить, что у бывшего нардепа есть взрослая дочь Владислава Горбенко.

50-летняя жена Олега Ляшко беременна: экс-нардеп показал фото

Олег Ляшко с женой и дочерью (фото: facebook.com/O.Liashko)

Пользователи сети также прокомментировали эту новость.

  • Это прекрасно;
  • Божьего Благословения;
  • Поздравляю;
  • Дай Бог здоровья и всего самого наилучшего!!!
  • Поздравляем, пусть будет казак, здоровый!
  • Поздравляем!! сбывается мечта!!
  • Поздравляю Роситу и вас, господин Олег, будьте счастливы!!!
  • Нет ничего красивее чем беременная женщина. Просто супер!!!
  • Пусть Бог бережет. Счастья и легких родов;
  • Поздравляю и всего наилучшего.

50-летняя жена Олега Ляшко беременна: экс-нардеп показал фото

50-летняя жена Олега Ляшко беременна: экс-нардеп показал фото

50-летняя жена Олега Ляшко беременна: экс-нардеп показал фото

Скриншоты с Facebook

Напомним, что сегодня, 10 мая, в Украине отмечают День матери. При этом известные украинские звезды также не обошли этот праздник стороной и на своих страницах в соцсетях поздравили своих любимых мам и женщин. Кроме того, они опубликовали старые семейные фотографии, которые умилили многих пользователей сети.

Теги Новости Украины Олег Ляшкобеременность
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь