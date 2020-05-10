50-річна дружина Олега Ляшка вагітна: екс-нардеп показав фото

Олег Ляшко (фото: Уніан)

Олег Ляшко показав свою вагітну дружину

Олег Ляшко незабаром вдруге стане батьком. Колишній народний депутат, який є лідером "Радикальної партії", показав на своїй сторінці в Facebook фотографію 50-річної вагітної дружини Росіти.

На фото вагітна жінка вигулює собак біля будинку.

Дружина Олега Ляшка (фото: facebook.com/O.Liashko)

"Любіть своїх мам!" – написав 48-річний Ляшко

Цікаво, що про дитину Ляшко натякав ще в березні, коли опублікував фото, на якому він тримає в руках повзунки.

Олег Ляшко (фото: facebook.com/O.Liashko)

Варто зазначити, що у колишнього нардепа є доросла дочка Владислава Горбенко.

Олег Ляшко з дружиною і донькою (фото: facebook.com/O.Liashko)

Користувачі мережі також прокоментували цю новину.

Це прекрасно;

Божого Благословення;

Вітаю;

Дай, Боже, здоров'я і всього щонайкращого!!!

Вітаємо, нехай буде козак, здоровий!

Вітаємо!! збувається мрія!!

Вітаю Росіту і вас, пане Олеже, будьте щасливі!!!

Немає нічого прекраснішого ніж вагітна жінка. Просто супер!!!

Нехай Бог береже. Щастя і легких пологів;

Вітаю і всього найкращого.

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Нагадаємо, що сьогодні, 10 травня, в Україні відзначають День матері. При цьому відомі українські зірки також не обійшли це свято стороною і на своїх сторінках в соцмережах привітали своїх улюблених мам та жінок. Крім того, вони опублікували старі сімейні фотографії, які розчулили багатьох користувачів мережі.