50 копійок за 10 тисяч: дізнайтеся, яка монета коштує настільки багато

У чому особливість монети

Власник лоту – чоловік з Одеси. Він зазначив, що продає 50-копійкову монету 2018 року карбування. Її особливість у відсутності реверсу.

Так, із двох сторін на монеті зображено герб. З якихось причин під час штампування ці 50 копійок отримали два аверси, але залишилися без реверсу. Подібні екземпляри вважаються непридатними для обігу, найчастіше вони вирушають на переплавку.

Монета номіналом 50 копійок (фото: violity.com)

Однак цій монетці "пощастило". Вона якимось чином опинилася поза монетного двору. І тепер може принесту своєму власнику чимало грошей.

Рідкісна 50-копійкова монета (фото: violity.com)

Продавець зазначив, що за вагою його лот такий самий, як і монета аналогічного номіналу без браку. Також власник розповів, що не проводив реставрацію.

50-копійкова монета (фото: violity.com)

Скільки коштує рідкісна монета

Продавець вирішив "стартувати" із 9 тисяч 500 гривень. Однак він залишив для нумізнатів, які можуть зацікавитися лотом, можливість підвищувати ставки. Якщо монета матиме попит, її ціна може сильно злетіти.

Нині за лотом спостерігає вже чимало нумізматів. Швидше за все, торги почнуться після того, як хтось наважиться зробити першу ставку.