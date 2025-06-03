50 гривень і сльози: несподіване зізнання Юлії Зорій про першу роботу

Так, першу зарплату знаменитість отримала, коли грала Снігуроньку у виставах.

"Я тоді відвідувала театральний гурток при Будинку культури в Чернівцях. На новорічні вистави приходили діти з інших гуртків і місцевих шкіл. В мене була важлива роль: я грала Снігуроньку у виставі, а після показу розважала дітей різними конкурсами, танцями біля ялинки тощо. Іноді ми показували по 2-3 вистави в день", - пригадала вона.

Після закінчення свят директор Будинку культури вирішив нагородити її та інших учасників.

Юлія Зорій (фото надане пресслужбою)

"І коли свята закінчилися, директор Будинку культури вручив мені, нашому викладачу-режисеру і звукорежисеру на знак подяки солодощі і грошовий приз. Це було чи 25, чи то 50 грн - не скажу точніше", - розповіла Юлія.

Для неї це був важливий і радісний момент.

"Я була здивована і щаслива: це були мої перші зароблені гроші. На них купила мамі помаду, невеличкий сюрприз сестрі і напевно щось собі, не памʼятаю", - поділилася Зорій.