50 гривен и сладости: неожиданное признание Юлии Зорий о первой работе

Так, первую зарплату знаменитость получила, когда играла Снегурочку в спектаклях.

"Я тогда посещала театральный кружок при Доме культуры в Черновцах. На новогодние представления приходили дети из других кружков и местных школ. У меня была важная роль: я играла Снегурочку в спектакле, а после показа развлекала детей различными конкурсами, танцами у елки и тому подобное. Иногда мы показывали по 2-3 спектакля в день", - вспомнила она.

После окончания праздников директор Дома культуры решил наградить ее и других участников.

Юлия Зорий (фото предоставлено пресс-службой)

"И когда праздники закончились, директор Дома культуры вручил мне, нашему преподавателю-режиссеру и звукорежиссеру в знак благодарности сладости и денежный приз. Это было то ли 25, то ли 50 грн - не скажу точнее", - рассказала Юлия.

Для нее это был важный и радостный момент.

"Я была удивлена и счастлива: это были мои первые заработанные деньги. На них купила маме помаду, небольшой сюрприз сестре и наверное что-то себе, не помню", - поделилась Зорий.