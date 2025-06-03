"Мені дуже не вистачає мами": зірка ICTV розчулила спогадами у свій День народження

3 червня телеведуча "Ранку у великому місті" на ICTV2 та практикуюча психологиня Юлія Зорій відзначає День народження. У цей особливий день зірка поділилася теплими спогадами про своє дитинство, сімейні традиції та найріднішу людину - маму.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу знаменитості.

За словами Юлії, з ранніх років це свято асоціюється в неї з теплом, подарунками та сюрпризами.

Вона згадує, як батьки заздалегідь дарували презенти, зауважуючи: "Даруємо зараз, але це тобі на день народження".

А коли наставав сам день - все одно було свято, з солодощами, кульками та несподіванками.

Юлія Зорій (фото надане пресслужбою ведучої)

З особливою ніжністю ведуча згадує свою маму, яка завжди влаштовувала щось незвичайне.

"День народження й досі для мене - це радість і близькі люди поруч. Завше згадую маму, яку мені й зараз дуже її не вистачає. Вона завжди придумувала щось особливе, незвичайне, нове: запрошувала друзів, коли я про це нічого не знала, накривала дуже смачний стіл, прикрашала квартиру кульками… З теплом це згадую", - зізналася Юлія.

Зараз, зберігаючи любов до родинних традицій, Юлія продовжує передавати світло і щирість у своїй щоденній роботі на телебаченні та у спілкуванні з людьми як психологиня.

Юлія Зорій (фото надане пресслужбою ведучої)