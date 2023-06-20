5 звичок, яких варто позбутися, щоб заощадити гроші

Купівля їжі на винос

Купівля їжі на винос - це зручно і швидко. Однак, це ще й дорого і не завжди корисно. Якщо ви регулярно харчуєтеся в кафе, ресторанах або фаст-фудах, то ви витрачаєте набагато більше грошей, ніж якби готували вдома.

Окрім того, невідомо, які продукти використовуються для приготування їжі.

Найкраще заздалегідь запланувати меню на тиждень, зробити список продуктів і приготувати їжу вдома. Так ви заощадите гроші та буде харчуватись здоровою їжею.

Підписки на різні сервіси

Підписки на різні мобільні сервіси - це зручно, але й і не дешево.

Часто люди не встигають користуватися всіма підписками по максимуму і втрачають гроші даремно.

Тому краще переглянути свої підписки і залишити тільки ті, які вам дійсно потрібні й цікаві.

Одяг на акції

Купівля речей за акціями - це заманлива та вигідна пропозиція. Якщо часто купувати речі за знижками, то можна попастися на схеми маркетологів і купити те, що вам не потрібно або не підходить.

Найкраще купувати речі за потребою, а не за бажанням.

Купівля пляшкової води

Купівля пляшкової води - це дорого та неекологічно. Якщо робити це на постійній основі, то можна витратити набагато більше грошей, ніж якби пили воду з-під крана або з фільтра.

До того ж пластиковими пляшками забруднюється довкілля, які не завжди утилізуються правильно. Тому краще придбати хороший фільтр для води.

Купівля кави на вулиці

Якщо щодня купувати каву на вулиці, то можна витратити набагато більше грошей, ніж якби заварювали вдома або на роботі.

Кращим рішення буде придбати кавову машину і заварювати самостійно.

Як просто економити

Ось практичні прийоми, які допоможуть економити: