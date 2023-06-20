5 привычек, от которых стоит избавиться, чтобы сэкономить деньги

Покупка еды на вынос

Покупка еды на вынос - это удобно и быстро. Однако это еще и дорого и не всегда полезно. Если вы регулярно питаетесь в кафе, ресторанах или фаст-фудах, то вы тратите гораздо больше денег, чем если бы готовили дома.

Кроме того, неизвестно какие продукты используются для приготовления пищи.

Лучше заранее запланировать меню на неделю, сделать список продуктов и приготовить еду дома. Так вы сэкономите деньги и будете питаться здоровой пищей.

Подписки на разные сервисы

Подписки на разные мобильные сервисы - это удобно, но и не дешево.

Часто люди не успевают пользоваться всеми подписками по максимуму и теряют деньги зря.

Поэтому лучше пересмотреть свои подписки и оставить только те, которые вам действительно нужны и интересны.

Одежда на акции

Покупка вещей по акциям - это заманчивое и выгодное предложение. Если часто покупать вещи по скидкам, можно попасться на схемы маркетологов и купить то, что вам не нужно или не подходит.

Лучше всего покупать вещи по необходимости, а не по желанию.

Покупка бутылочной воды

Покупка бутылочной воды - это дорого и неэкологически. Если делать это на постоянной основе, то можно потратить гораздо больше денег, чем если бы пили воду из крана или из фильтра.

К тому же пластиковыми бутылками загрязняется окружающая среда, которые не всегда утилизируются правильно. Потому лучше приобрести хороший фильтр для воды.

Покупка кофе на улице

Если каждый день покупать кофе на улице, то можно потратить гораздо больше денег, чем если бы заваривали дома или на работе.

Лучшим решение будет приобрести кофейную машину и заваривать самостоятельно.

Как просто экономить

Вот практические приемы, которые помогут экономить: