Невдалі дні квітня. Коли заборонено починати щось нове, аби не "злякати" удачу

Не секрет, що кожного місяця бувають не лише вдалі дні , а ще й несприятливі. І на такі дати краще не планувати важливі справи, зміни та серйозні розмови.

Коли не пощастить кожному знаку Зодіаку в квітні, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Невдалі дні квітня для кожного знака Зодіаку

Овен

Не варто планувати важливі справи на 9, 21, 30 квітня. Можливі конфлікти, не варто ризикувати фінансами.

Телець

Ваші невдалі дні - 7, 15, 26 квітня. В ці дати вам варто триматися подалі від імпульсивних рішень й не наробити помилок.

Близнюки

Вам може не пощастити 6, 11, 24 квітня. Це дні енергетичного спаду, краще не перевантажувати себе зайвими справами.

Рак

Будьте обережні 5, 12, 28 квітня. Існує ризик загострення емоцій, утримайтися від неправильних рішень, бережіть нерви.

Лев

Не варто планувати кардинальні зміни на 6, 10, 29 квітня. Зайва самовпевненість може зіграти злий жарт, не форсутей події.

Діва

Вам слід виявити пильність 8, 17, 25 квітня. Перфекціонізм принесе більше проблем, ніж користі, дайте собі перепочинок.

Терези

Вам навряд чи пощастить 4, 13, 22 квітня. Можливий дисбаланс у справах і стосунках, не ухвалюйте важливих рішень.

Скорпіон

Будьте обережні 6, 14, 27 квітня. Можливі непорозуміння з оточенням, краще промовчати, аніж сперечатися.

Стрілець

Не слід планувати щось важливе на 9, 20, 30 квітня. Велика ймовірність непорозумінь і фінансових втрат.

Козоріг

Відмовтеся від справ та чогось серйозного 14, 16, 23 квітня. Надмірна відповідальність може виснажити, знайдіть час для себе.

Водолій

Утримайтеся від важливих рішень 7, 18, 26 квітня. Існує ризик неправильних висновків і марних очікувань, варто бути обережнішими.

Риби

Спробуйте уникати небезпеки 9, 15, 21 квітня. Зірки не радять діяти імпульсивно, можливі невдалі фінансові рішення.