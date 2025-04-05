У 5 знаков Зодиака наступят лучшие времена. Кто начнет все с чистого листа

Новая весенняя энергия накроет некоторых представителей знака Зодиака с головой. Это не просто новый этап - это обновление, перезапуск мыслей и переход на совершенно другой уровень.

Овен

Вы не просто закрываете дверь в прошлое, вы ею громко хлопнете. Старые обиды, сомнения и ошибки - все остается позади. Этот период подарит вам не просто силы, а внутреннюю свободу. Вы больше не будете зависеть от чужого мнения и наконец почувствуете, чего хочет ваше сердце, время начинать с нуля и не бояться новых путей.

Весы

Вы долго колебались, ведь вам хотелось сохранить баланс, но жизнь уже вносит собственные коррективы. Что-то старое полностью себя исчерпало, и хотя это немного больно признавать, дальше будет только лучше. Вы сможете наконец научиться отпускать то, что не ваше. И в этой легкости придут вдохновение, новые люди и неожиданно приятные перемены.

Козерог

Именно сейчас мир предложит вам отказаться от постоянного контроля, время довериться потоку. Вас ждет важная победа, к которой вы шли долго, теперь вы увидите, что делали все не зря. Это начало периода, когда появится вера в себя. Наступают лучшие времена, наслаждайтесь жизнью.

Близнецы

Уже скоро вы наконец-то обретете внутреннюю точку опоры. Вам захочется порядка, стабильности - и вы это получите, но не снаружи, а внутри себя. Это и есть ваш новый старт: с ясной головой и спокойствием в сердце вы сможете реализовать давно отложенные мечты. Дышите полной грудью, все получится.

Скорпион

Вас ждет период невероятной трансформации, но не бойтесь, она будет мягкой. Все, что нужно - придет к вам уже скоро. Избавьтесь от страха потерять что-то важное или ошиблись, стоит доверять жизни. И именно в этом доверии родится что-то новое - счастливое, сильное и настоящее.