5 зірок нульових, які збожеволіли і тепер викликають тільки жалість

Аманда Байнс

Аманда Байнс колись була зіркою підліткових комедій і завоювала популярність завдяки ролям у фільмах, таких як "Чого хоче дівчина" і "Вона - чоловік". Однак її кар'єра різко пішла шкереберть через проблеми з алкоголем і наркотиками.

Аманда Байнс (фото: Кіноріум)

У 2010 році вона зникла з публічного простору і стала фігурою скандальних новин: її неодноразово заарештовували за керування автомобілем у стані сп'яніння, звинувачували в підпалах і крадіжках.

Психічний стан акторки продовжував погіршуватися, і у 2013 року її помістили в психіатричну лікарню.

Незважаючи на спроби повернутися в кіноіндустрію, стан Аманди залишається нестабільним. У 2023 році її знову госпіталізували після того, як вона була помічена повністю оголеною під час прогулянки Лос-Анджелесом.

Аманда Байнс (фото: instagram.com/amandaamandaamanda1986)

Каньє Вест

Знаменитий у світі хіп-хопу та моди Каньє Вест завжди вирізнявся своєю ексцентричною поведінкою. Однак після розлучення з Кім Кардаш'ян у 2021 році його вчинки стали ще більш неординарними.

Музикант почав розміщувати у соціальних мережах дивні й образливі повідомлення, зокрема антисемітські висловлювання.

У 2021 році він змінив своє ім'я на Йе, а у 2022-му підтримав рух White Lives Matter, що викликало широку критику.

Його біполярний розлад став загальновідомим, і тепер незвичайні дії Каньє викликають не захоплення, а занепокоєння.

Каньє Вест (фото: Getty Images)

Брітні Спірс

Брітні Спірс була символом поп-музики у нульових, але її життя за межами сцени виявилося куди складнішим. У 2007 році вона вразила суспільство, поголившись наголо, і незабаром була примусово госпіталізована.

Брітні страждає на біполярний розлад, що призводило до неодноразових проявів неадекватної поведінки: викрадення власних дітей, наркотичної залежності та судових розглядів з приводу опіки. Протягом 13 років вона перебувала під опікою свого батька, і тільки нещодавно змогла звільнитися.

Проте її дивні танці та відверті фотографії в соціальних мережах, як і раніше, викликають у шанувальників здивування і жаль.

Шайа Лабаф

Шайа Лабаф починав як молодий і багатообіцяючий актор, який завоював популярність завдяки ролям у фільмах "Трансформери" та "Індіана Джонс". Однак із плином часу його поведінка стала дедалі ексцентричнішою та небезпечнішою.

У 2005 році він погрожував ножем, а в 2007-му був заарештований за незаконне проникнення в аптеку. Його пристрасть до алкоголю призвела до численних арештів, і у 2014 році він з'явився на червоній доріжці в пакеті з написом "Я більше не знаменити"».

Ситуація погіршилася після звинувачень у насильстві, висунутих його колишньою дівчиною FKA Twigs. Наразі він намагається пройти курс лікування, але його кар'єра перебуває на межі краху.

Шайа Лабаф (фото: Вікіпедія)

Езра Міллер

Езра Міллер, який прославився ролями у фільмах "Фантастичні тварини" та "Ліга справедливості", став предметом дедалі більшого занепокоєння через свою поведінку.

У 2020 році актора заарештували на Гаваях за напад у барі, а потім звинуватили у викраденні та насильстві. Міллер виявився замішаний у кількох судових розглядах і втратив довіру як колег, так і шанувальників.

Його кар'єра перебуває під загрозою, і тепер він більш відомий своїми скандальними витівками, ніж своїми ролями в кіно.

Езра Міллер (фото: Вікіпедія)