5 звезд нулевых, которые сошли с ума и теперь вызывают только жалость

Аманда Байнс

Аманда Байнс когда-то была звездой подростковых комедий и завоевала популярность благодаря ролям в фильмах, таких как "Чего хочет девушка" и "Она - мужчина". Однако ее карьера резко пошла под откос из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

Аманда Байнс (фото: Кинориум)

В 2010 году она исчезла из публичного пространства и стала фигурой скандальных новостей: ее неоднократно арестовывали за управление автомобилем в состоянии опьянения, обвиняли в поджогах и кражах.

Психическое состояние актрисы продолжало ухудшаться, и в 2013 году она была помещена в психиатрическую больницу.

Несмотря на попытки вернуться в киноиндустрию, состояние Аманды остается нестабильным. В 2023 году ее снова госпитализировали после того, как она была замечена полностью обнаженной во время прогулки по Лос-Анджелесу.

Аманда Байнс (фото: instagram.com/amandaamandaamanda1986)

Канье Вест

Знаменитый в мире хип-хопа и моды Канье Вест всегда отличался своим эксцентричным поведением. Однако после развода с Ким Кардашьян в 2021 году его поступки стали еще более неординарными.

Музыкант начал размещать в социальных сетях странные и обидные сообщения, в том числе антисемитские высказывания.

В 2021 году он сменил свое имя на Йе, а в 2022-м поддержало движение White Lives Matter, что вызвало широкую критику.

Его биполярное расстройство стало общеизвестным, и теперь необычные действия Канье вызывают не восторг, а беспокойство.

Канье Вест (фото: Getty Images)

Бритни Спирс

Бритни Спирс была символом поп-музыки в нулевых, но ее жизнь за пределами сцены оказалась гораздо сложнее. В 2007 году она поразила общество, побрившись наголо, и вскоре была принудительно госпитализирована.

Бритни страдает биполярным расстройством, что приводило к неоднократным проявлениям неадекватного поведения: похищение собственных детей, наркотической зависимости и судебных разбирательств по поводу опеки. В течение 13 лет она находилась на попечении своего отца, и только недавно смогла уволиться.

Однако ее странные танцы и откровенные фотографии в социальных сетях по-прежнему вызывают у поклонников удивление и сожаление.

Шайа Лобофф

Шайа Лабаф начинал как молодой и многообещающий актер, завоевавший популярность благодаря ролям в фильмах "Трансформеры" и "Индиана Джонс". Однако с течением времени его поведение стало все более эксцентричным и опасным.

В 2005 году он угрожал ножом, а в 2007-м был арестован за незаконное проникновение в аптеку. Его пристрастие к алкоголю привело к многочисленным арестам, и в 2014 году он появился на красной дорожке в пакете с надписью "Я больше не знаменит".

Ситуация усугубилась после обвинений в насилии, выдвинутых его бывшей девушкой FKA Twigs. Пока он пытается пройти курс лечения, но его карьера находится на грани краха.

Шайа Лабафф (фото: Википедия)

Эзра Миллер

Эзра Миллер, прославившийся ролями в фильмах "Фантастические животные" и "Лига справедливости", стал предметом все большего беспокойства из-за своего поведения.

В 2020 году актера арестовали на Гавайях за нападение в баре, а затем обвинили в похищении и насилии. Миллер оказался замешан в нескольких судебных разбирательствах и потерял доверие как коллег, так и поклонников.

Его карьера находится под угрозой, и теперь он более известен своими скандальными проделками, чем своими ролями в кино.

Эзра Миллер (фото: Википедия)