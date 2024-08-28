5 зірок, які збанкрутували і втратили всі свої гроші

Ліндсі Лохан

Хоча кар'єра Ліндсі Лохан починалася вельми успішно - вже у три роки вона почала зніматися в рекламних роликах, а в одинадцять отримала свою першу головну роль, їй не вдалося втримати цей успіх.

Причиною стала її скандальна репутація: після кількох ДТП, які вона скоїла в нетверезому стані, пропозиції щодо роботи припинилися, і актриса опинилася майже без коштів. Щоб оплатити лікування в реабілітаційній клініці, Ліндсі довелося продати свій будинок і повернутися жити до матері.

Повернутися в кіно їй так і не вдалося, і вона вирішила зайнятися музикою, випустивши кілька альбомів, які не принесли значного доходу.

Ліндсі Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)

Памела Андерсон

Після успіху серіалу "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон перестала економити і почала витрачати гонорари на вельми незвичайні речі. Одним з її примх став басейн, який вона вирішила облицювати не звичайною плиткою, а справжньою платиною.

Знайшлися майстри, готові виконати цю забаганку, але грошей на інше облаштування будинку в актриси вже не залишилося. Одного разу їй зателефонували з ремонтної компанії і пред'явили рахунок на 3 мільйони доларів, яких у неї не було.

У результаті Памелі довелося продати особняк і тимчасово переїхати в трейлер. Однак, за її словами, вона навіть насолоджувалася цим досвідом - нове житло стало для неї своєрідною терапією, яка навчила її дбайливіше ставитися до грошей і допомогла впоратися з фінансовими труднощами.

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson​​​​​​​)

Ніколас Кейдж

Раніше Ніколас Кейдж дуже ретельно підходив до вибору ролей: він довго вивчав сценарії, обговорював деталі з режисерами та оцінював, чи зможе фільм не тільки принести хороший гонорар, а й стати шансом для отримання нагороди.

Однак ці часи залишилися позаду. Після того, як актора оголосили банкрутом і неплатником податків, він почав погоджуватися на будь-які проєкти, аби була можливість оплачувати рахунки.

Причиною його фінансового краху стала пристрасть до розкоші: у період розквіту кар'єри Кейдж придбав не тільки кілька квартир і особняків, а й два замки - в Німеччині та Англії, утримання яких вимагало величезних витрат.

Він також захопився колекціонуванням черепів динозаврів, рідкісних коміксів, яхт і навіть купив острів, що призвело його до значних боргів, з яких він досі не може вибратися.

Ніколас Кейдж (фото: Вікіпедія)

Аль Пачіно

У 2015 році Аль Пачіно, який і без того ніколи не скаржився на свої гонорари, вирішив збільшити свої статки, вклавши майже всі свої кошти в компанію, яка виявилася фінансовою пірамідою.

Однак актор не впав у відчай, сприйняв цю невдачу як виклик долі та привід для того, щоб почати зніматися в більшій кількості фільмів. Цікаво, що за кілька років до цього виконавцю ролі Дона Корлеоне в "Хрещеному батьку" вже загрожувало банкрутство через несплату податків, але тоді він зумів довести, що виною всіх фінансових проблем був його особистий менеджер.

Аль Пачіно (фото: Вікіпедія)

Кім Бейсінгер

Банкрутство Кім Бейсінгер сталося через її відмову зніматися у фільмі "Олена в ящику" після підписання контракту.

Кінокомпанія зажадала від неї компенсацію в розмірі близько 9 мільйонів доларів, але такої суми на рахунку актриси не виявилося. Усі свої гроші вона вклала в купівлю невеликого міста в штаті Джорджія, яке планувала перетворити на найбільший парк розваг у світі.

У підсумку, щоб покрити борги, Бейсінгер довелося продати місто, що призвело до серйозної депресії. Через кілька років вона змогла повернутися в кіноіндустрію і навіть отримала премію "Оскар", що вдихнуло нове життя в її кар'єру.

Кім Бейсінгер​​​​​​​ (фото: Кіноріум)