5 звезд, которые обанкротились и потеряли все свои деньги

Линдси Лохан

Хотя карьера Линдси Лохан начиналась весьма успешно - уже в три года она начала сниматься в рекламных роликах, а в одиннадцать получила свою первую главную роль, ей не удалось удержать этот успех.

Причиной стала ее скандальная репутация: после нескольких ДТП, которые она совершила в нетрезвом состоянии, предложения о работе прекратились, и актриса оказалась почти без средств. Чтобы оплатить лечение в реабилитационной клинике, Линдси пришлось продать свой дом и вернуться жить к матери.

Вернуться в кино ей так и не удалось, и она решила заняться музыкой, выпустив несколько альбомов, которые не принесли значительного дохода.

Линдси Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)

Памела Андерсон

После успеха сериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон перестала экономить и начала тратить гонорары на весьма необычные вещи. Одной из ее прихотей стал бассейн, который она решила облицевать не обычной плиткой, а настоящей платиной.

Нашлись мастера, готовые выполнить эту прихоть, но денег на другое обустройство дома у актрисы уже не осталось. Однажды ей позвонили из ремонтной компании и предъявили счет на 3 миллиона долларов, которых у нее не было.

В результате Памеле пришлось продать особняк и временно переехать в трейлер. Однако, по ее словам, она даже наслаждалась этим опытом - новое жилье стало для нее своеобразной терапией, которая научила ее бережнее относиться к деньгам и помогла справиться с финансовыми трудностями.

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Николас Кейдж

Раньше Николас Кейдж очень тщательно подходил к выбору ролей: он долго изучал сценарии, обсуждал детали с режиссерами и оценивал, сможет ли фильм не только принести хороший гонорар, но и стать шансом для получения награды.

Однако эти времена остались позади. После того, как актера объявили банкротом и неплательщиком налогов, он начал соглашаться на любые проекты, лишь бы была возможность оплачивать счета.

Причиной его финансового краха стала страсть к роскоши: в период расцвета карьеры Кейдж приобрел не только несколько квартир и особняков, но и два замка - в Германии и Англии, содержание которых требовало огромных затрат.

Он также увлекся коллекционированием черепов динозавров, редких комиксов, яхт и даже купил остров, что привело его к значительным долгам, из которых он до сих пор не может выбраться.

Николас Кейдж (фото: Википедия)

Аль Пачино

В 2015 году Аль Пачино, который и без того никогда не жаловался на свои гонорары, решил увеличить свое состояние, вложив почти все свои средства в компанию, которая оказалась финансовой пирамидой.

Однако актер не отчаялся, воспринял эту неудачу как вызов судьбы и повод для того, чтобы начать сниматься в большем количестве фильмов. Интересно, что за несколько лет до этого исполнителю роли Дона Корлеоне в "Крестном отце" уже грозило банкротство из-за неуплаты налогов, но тогда он сумел доказать, что виной всех финансовых проблем был его личный менеджер.

Аль Пачино (фото: Википедия)

Ким Бейсингер

Банкротство Ким Бейсингер произошло из-за ее отказа сниматься в фильме "Елена в ящике" после подписания контракта.

Кинокомпания потребовала от нее компенсации в размере около 9 миллионов долларов, но такой суммы на счету актрисы не оказалось. Все свои деньги она вложила в покупку небольшого города в штате Джорджия, который планировала превратить в самый большой парк развлечений в мире.

В итоге, чтобы покрыть долги, Бейсингер пришлось продать город, что привело к серьезной депрессии. Через несколько лет она смогла вернуться в киноиндустрию и даже получила премию "Оскар", вдохнувшую новую жизнь в ее карьеру.

Ким Бейсингер​ (фото: Кинориум)