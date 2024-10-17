5 звезд, которые считают, что имеют экстрасенсорные способности
Часто кажется, что звезды имеют "шестое чутье", когда дело касается их успеха. Но некоторые знаменитости действительно утверждают, что обладают экстрасенсорными способностями. Они не только успешны в своей карьере, но и верят, что их таланты выходят за рамки обычного восприятия.
О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Меган Фокс
Меган Фокс уже давно откровенно говорит о своих экстрасенсорных способностях, отмечая, что в ее семье женщины часто обладали такими талантами.
Она не считает себя "профессиональным экстрасенсом", или тем, кто может проводить сеансы по требованию, но верит, что обладает очень сильной интуицией, помогающей ей в жизни.
"В моей семье есть своя история. Моя прабабушка была слепой, но имела способность видеть духов. Поэтому есть определенные вещи, которые либо настоящие, либо люди просто считают нас экстрасенсами. Дело в том, что ваш мозг открыт, и вы используете его больше , чем другие", - поделилась Меган во время интервью на шоу Конана.
Меган Фокс (фото: Getty Images)
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер считает, что с детства имеет очень сильную интуицию, и неоднократно слышала от других, что обладает экстрасенсорными способностями. Она даже рассказала, что всегда чувствовала, что ее сестра Кортни Кардашьян в конце концов будет вместе с Тревисом Баркером, и потому постоянно поддерживала их в том, что в конечном итоге принесло результат.
"Моя интуиция всегда была на высоте. Меня даже семь экстрасенсов уверяли, что я тоже экстрасенс! Я научилась ориентироваться в этом сумасшедшем мире, полагаясь на свою интуицию", - поделилась Кендалл в одном из своих постов.
Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Хлои Кардашьян
Хлои Кардашьян всегда ощущала определенную связь с миром духовного и психического. В одном из эпизодов "Keeping Up With the Kardashians" она рассказала, что однажды проснулась среди ночи, почувствовав присутствие духа. Заинтересованная своими ощущениями, Хлои решила обратиться в медиум Тайлера Генри. Во время сеанса Тайлер сказал, что у Хлои очень сильная интуиция.
"Я не могу гадать по ладони, но у меня очень хорошо развитая интуиция и прекрасно чувствую энергию и духи. Я не утверждаю: "О Боже, здесь призрак", но когда я что-то чувствую, всегда отношусь к этому с уважением", - рассказала Хлои.
Хлои Кардашьян (фото: instagram.com/khloekardashian)
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон верит, что как она, так и ее мать Холди Хоун обладают экстрасенсорными способностями. Она отметила, что они способны "видеть духов", и однажды ей пришлось столкнуться с привидением женщины без лица, что показалось ей немного "жутким".
"Это не столько видение, сколько чувство присутствия духа. Это пятая энергия. Я верю в энергию и то, что наш мозг способен создавать визуальные образы на ее основе", - поделилась Кейт во время своего выступления в шоу Алана Карра "Chatty Man" ".
Кейт Хадсон (фото: instagram.com/katehudson)
Келли Осборн
Келли Осборн несколько раз слышала от экстрасенсов, что у нее есть экстрасенсорные способности. Во время участия в шоу "Celebrity Ghost Stories" медиум Ким Руссо отметила, что чувствует, что Келли обладает такой же энергетикой, как и ее ученики, и может развить свои способности с определенными наставлениями.
"То, что она говорит, имеет много смысла. Это объясняет, почему я чувствую странные вещи, когда захожу в определенные комнаты и почему я иногда знаю о событиях еще до того, как они случаются", - поделилась Келли в шоу.
Келли Осборн (фото: instagram.com/kellyosbourne)
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При написании материала использовались следующие источники: Celebrity Ghost Stories, Chatty Man, Keeping Up With the Kardashians.