5 зірок, які виглядають старше свого віку

Брітні Спірс

Неправильний спосіб життя вплинув на кар'єру та особисте життя 42-річної співачки, залишивши також помітний слід на її зовнішності. Однак ми назавжди пам'ятатимемо ту Брітні з 2000-х років, від якої просто неможливо було відвести очі.

"Виглядаєш набагато старшою!", - пишуть фоловери Брітні зараз.

Брітні Спірс (фото: Getty Images)

Адель

36-річна зірка завжди виділялася пишними формами, які ще більше підкреслювали об'ємна зачіска і вбрання. Однак Адель вирішила схуднути, і тепер вона виглядає старшою, ніж їй насправді, але це не так вже й важливо - вона так само красива, як і раніше!

Адель (фото:instagram.com/adele)

Ліндсі Лохан

Колись 38-річна актриса будувала успішну кар'єру. На початку 2000-х вона була на піку своєї популярності, поки не зіштовхнулася з труднощами через залежність від заборонених речовин.

Арешти і неправильний спосіб життя сильно похитнули її позицію в Голлівуді і залишили відбиток на зовнішності.

Однак Ліндсі знайшла сили змінити своє життя на краще, і зараз вона живе щасливо.

Ліндсі Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)

Емілія Кларк

Глядачі добряче полюбили зірку "Гри престолів". Цікаво, що саме змушує їх це робити? Можливо, жоден інший актор не володіє такою ж виразною мімікою, як у Емілії. Мабуть, це і привертає увагу.

Однак саме цей особливий стиль додає актрисі кілька додаткових років.

"Як завжди вродлива, тільки трохи старша", - так кажуть про 37-річну Емілію деякі фоловери.

Емілія Кларк (фото: instagram.com/emilia_clarke)

Мері-Кейт і Ешлі Олсен

З дитинства сестри були знаменитими обличчями на екранах телевізорів, але зараз, дивлячись на їхні фотографії, важко повірити, що їм лише 37. Вони виглядають на років 10 старшими.

Мері-Кейт і Ешлі Олсен​​​​​​​ (фото: скріншот з відео)