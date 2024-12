5 зірок, яких, згідно теорії змови, клонували

Бейонсе вже багато років стає об'єктом чуток і теорій змови, пов'язаних з її нібито причетністю до окультизму. Шанувальники подібних теорій звертають увагу на таємничі символи і приховані послання в її відеокліпах, які вони пов'язують з окультними знаками.

Крім того, існує думка, що справжня Бейонсе померла ще на початку 2000-х років. За цією версією, ілюмінати, використовуючи стовбурові клітини співачки, створили "нову" королеву Бі, яка не знає втоми.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Прихильники цієї теорії вказують на два головні "докази". По-перше, вони вважають, що сама Бейонсе натякнула на це, випустивши 2008 року альбом "I Am... Sasha Fierce", де нібито фігурує справжнє ім'я її клона.

По-друге, під час одного з баскетбольних матчів, який співачка відвідала разом із чоловіком, вона нібито дала збій: почала співати і танцювати на трибунах без жодної музики, що виглядає дивним і підозрілим.

В 2001 році світ сколихнула фейкова новина про те, що Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк потрапили в автокатастрофу. За чутками, співак вижив, але впав у кому, тоді як поп-зірка загинула на місці. Попри те, що представники знаменитостей спростували ці твердження, прихильники теорій змови почали висувати версії про клону Брітні. Адже, на їхню думку, продюсери зірки не хотіли втрачати свою "золоту жилу".

Брітні Спірс (фото: Getty Images)

Ця теорія набрала ще більшої популярності, коли поведінка співачки на публіці стала помітно провокаційною. Прихильники змови вважали, що справжня ікона музики ніколи б не проявляла такої агресії чи нестриманості.

Історія з Тейлор Свіфт також досить цікава. Співачку часто називають копією Зіни ЛаВей, відомої сатаністки, яка, як і вона, любила червону помаду.

What’s your thoughts on the Taylor Swift and Zeena (LaVey) Schreck rabbit whole…?



The resemblance is just too much to look past.. among other things… pic.twitter.com/yrlNKZmnDm