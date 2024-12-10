5 зірок, які програли великі гроші у казино

Бен Аффлек

У 2014 році актор потрапив у скандал після інциденту в Лас-Вегасі, коли йому було заборонено брати участь у грі в блекджек через використання стратегії підрахунку карт. Хоча цей метод не є незаконним, казино зазвичай його не підтримують, оскільки він дає гравцеві можливість отримувати перевагу. Варто зазначити, що сам артист неодноразово згадував про свої проблеми з азартними іграми та алкоголем.

Бен Аффлек (фото: Вікіпедія)

Тобі Магуайр

У 2011 році актор опинився в центрі гучного скандалу, пов’язаного з нелегальними покерними іграми за участю голлівудської еліти. Магуайра звинуватили у тому, що він заробив мільйони доларів, граючи в підпільному клубі.

Тобі Магуайр (фото: Вікіпедія)

Один із випадків став особливо резонансним: він виграв значну суму у генерального директора Ruderman Capital Partners, який покрив програш коштами своїх клієнтів з хедж-фонду. У підсумку, актору довелося повернути частину виграшу.

Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо одного разу програв у казино приблизно 50 тисяч доларів. Відомо, що актор завжди проявляв обережність у грі, намагаючись уникати великих ставок, але йому не вдалося уникнути фінансових втрат.

Леонардо ді Капріо (фото: Вікіпедія)

Памела Андерсон

У 2007 році Памела Андерсон зізналася, що втратила в казино Лас-Вегаса цілих 250 тисяч доларів. Цей досвід змусив її серйозно задуматися про свої дії. Вона визнала масштаб проблеми та заявила, що після цього повністю припинила грати, зробивши висновки для себе.

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Майкл Джордан

Легендарний баскетболіст запам’ятався не лише своїми вражаючими досягненнями на майданчику, але й пристрастю до азартних ігор. Джордан неодноразово втрачав значні суми як на гольфових полях, так і за столами казино. Хоча він завжди заперечував наявність залежності, чутки про це переслідували його протягом усієї спортивної кар'єри.

Майкл Джордан (фото: Getty Images)