5 звезд, которые проиграли большие деньги в казино

Бен Аффлек

В 2014 году актер попал в скандал после инцидента в Лас-Вегасе, когда ему было запрещено участвовать в игре в блэкджек из-за использования стратегии подсчета карт. Хотя этот метод не является незаконным, казино обычно его не поддерживают, поскольку он дает игроку возможность получать преимущество. Стоит отметить, что сам артист неоднократно упоминал о своих проблемах с азартными играми и алкоголем.

Бен Аффлек (фото: Википедия)

Тоби Магуайр

В 2011 году актер оказался в центре громкого скандала, связанного с нелегальными покерными играми с участием голливудской элиты. Магуайра обвинили в том, что он заработал миллионы долларов, играя в подпольном клубе.

Тоби Магуайр (фото: Википедия)

Один из случаев стал особенно резонансным: он выиграл значительную сумму у генерального директора Ruderman Capital Partners, который покрыл проигрыш средствами своих клиентов из хедж-фонда. В итоге, актеру пришлось вернуть часть выигрыша.

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо однажды проиграл в казино примерно 50 тысяч долларов. Известно, что актер всегда проявлял осторожность в игре, стараясь избегать больших ставок, но ему не удалось избежать финансовых потерь.

Леонардо ди Каприо (фото: Википедия)

Памела Андерсон

В 2007 году Памела Андерсон призналась, что потеряла в казино Лас-Вегаса целых 250 тысяч долларов. Этот опыт заставил ее серьезно задуматься о своих действиях. Она признала масштаб проблемы и заявила, что после этого полностью прекратила играть, сделав выводы для себя.

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Майкл Джордан

Легендарный баскетболист запомнился не только своими впечатляющими достижениями на площадке, но и пристрастием к азартным играм. Джордан неоднократно терял значительные суммы как на гольфовых полях, так и за столами казино. Хотя он всегда отрицал наличие зависимости, слухи об этом преследовали его на протяжении всей спортивной карьеры.

Майкл Джордан (фото: Getty Images)