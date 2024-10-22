5 зірок, які колись працювали офіціантами

Дженніфер Еністон

Всі ми пам'ятаємо героїню Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі" - Рейчел Грін, яка працювала офіціанткою, і це їй відверто не вдавалося. Як виявилося, в реальному житті Дженніфер теж мала досвід офіціантокою, і, схоже, її власний шлях повторив сценарій.

За її словами, вона мала "слизькі" пальці і постійно щось упускала, що, безумовно, не є найкращою якістю для офіціантки.

Раніше Еністон працювала в ресторані Jackson Hole Hamburgers на Верхньому Вест-Сайді Нью-Йорка. Хоча цей заклад уже закритий, Дженніфер пропрацювала там трохи більше двох років.

Дженніфер Еністон (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Кріс Пратт

Сьогодні Кріс Претт володіє мільйонами, але були часи, коли його шлях до акторської слави був нелегким. Тоді він працював офіціантом у ресторані Bubba Gump Shrimp на Гаваях і жив у власному фургоні, оскільки не мав постійного дому. Одного разу йому пощастило обслуговувати актрису Рей Доун Чонг, якій Кріс сподобався настільки, що вона вирішила дати йому перший великий шанс.

Вона запросила його на роль у своєму фільмі "Проклята частина 3", комедійному фільмі жахів, який вийшов у 2000 році. Якби Кріс не працював офіціантом, він, можливо, так і не отримав би свій великий прорив, і важко уявити, де б він був сьогодні!

Кріс Пратт (фото: instagram.com/prattprattpratt​​​​​​​)

Нікі Мінаж

Нікі Мінаж сьогодні є однією з найуспішніших і найвідоміших жінок-реперів у музичній індустрії, і важко уявити, що колись вона працювала офіціанткою. До своєї слави Нікі працювала в ресторані Red Lobster, але зізнається, що втратила чимало робочих місць, оскільки її часто звільняли.

Одного разу, обслуговуючи пару, вони пішли з ресторану, прихопивши її ручку і не залишивши чайових. Нікі вибігла за ними, щоб повернути ручку, але це призвело до її звільнення. Проте, це лише підштовхнуло її до пошуку більших можливостей, і, як бачимо, вона досягла грандіозного успіху.

Нікі Мінаж (фото: instagram.com/nickiminaj​​​​​​​)

Меган Фокс

Меган Фокс, нині одна з найвідоміших актрис і моделей Голлівуду, також мала досвід роботи за столиками до того, як стала знаменитою. Вона працювала в ресторані Tropical Smoothie Cafe, де не лише обслуговувала клієнтів, а й виконувала роль рекламного персонажа, одягаючись у костюм банана.

Окрім цього, Меган працювала офіціанткою в іншому закладі, але вирішила піти через неприємне ставлення клієнтів, які робили грубі коментарі про її зовнішність, створюючи для неї дискомфорт. І тут її цілком можна зрозуміти.

Меган Фокс (фото: Getty Images)

Джеймс Франко

Джеймс Франко - ще одна зірка, яка свого часу працювала в ресторані. Коли він вирішив присвятити себе акторській кар’єрі, то залишив коледж, що не викликало схвалення у його батьків. Вони вирішили не підтримувати його фінансово, тому Джеймс знайшов роботу в McDonald's.

На початку йому було важко, особливо коли потрібно було одночасно обробляти багато замовлень на передній стійці. Його також дратувало ставлення клієнтів, але це була та жертва, на яку він пішов заради своєї мрії. На щастя, його зусилля окупилися, і він став одним із найуспішніших акторів.

Джеймс Франко (фото: instagram.com/officialjamesfrancoo​​​​​​​)