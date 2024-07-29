5 зірок, які колись брали участь в Олімпійських іграх

Джейсон Стейтем

Безумовно, сьогодні легендарний актор відомий багатьом завдяки фільмам "Форсаж", "Нестримні" та "Великий куш". Однак мало хто знає, що зірка американських бойовиків брав участь в Олімпійських іграх у 1988 і 1992 роках як драйвер. На жаль, обидва рази Джейсон зазнав невдачі.

Джейсон Стейтем (фото: instagram.com/jasonstatham)

Віра Вонг

Колись Віра Вонг була відома не як культова модельєрка, а як фігуристка, яка прагнула олімпійської слави. Разом зі своїм партнером Джеймсом Стюартом Віра не пройшла кваліфікацію для участі в Олімпіаді 1968 року.

Цей невдалий досвід став для Вонг стимулом спробувати себе в індустрії моди.

Віра Вонг (фото: instagram.com/verawanggang)

Кейтлін Дженнер

Кейтлін Дженнер не тільки брала участь в Олімпійських іграх, а й повернулася додому із золотою медаллю.

Кейтлін Дженнер (фото: instagram.com/caitlynjenner)

Вона стала відомою як видатна олімпійська чемпіонка в десятиборстві, посівши перше місце на Олімпіаді 1976 року після розчаровуючого десятого місця на Олімпійських іграх 1972 року.

Вільям Брюс Дженнер (фото: instagram.com/caitlynjenner)

Брюс Дікінсон

Фронтмен британського гурту Iron Maiden Брюс Дікінсон колись був визнаний найкращим фехтувальником Великої Британії і, ймовірно, міг би стати великим олімпійським чемпіоном, якби не вирішив відмовитися від змагань.

Причина виявилася досить незвичайною: Дікінсону здалося дивним змагатися з 18-річними фехтувальниками, коли йому самому вже було 23 роки.

Брюс Дікінсон (фото: instagram.com/brucedickinsonhq)

Коді Сімпсон

Ще один учасник списку, співак Коді Сімпсон, нещодавно спробував свої сили на Олімпійських іграх. У 2020 і 2024 роках він намагався потрапити до складу збірної як плавець, але обидва рази зазнав невдачі. 27-річний спортсмен поступився австралійцю Метью Темплу, відставши від нього всього на півсекунди у відбірковому запливі.

Коді Сімпсон (фото: instagram.com/codysimpson​​​​​​​)