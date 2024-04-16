5 жінок за знаком Зодіаку, які стають жахливими колишніми

Лев

Можна з упевненістю сказати, що жінка-Лев ненавидить ледь не всіх своїх колишніх. Вона не витримує навіть перебування в одній кімнаті з кимось із них - навіть, якщо закінчення стосунків було мирним.

Жінка знаку Зодіаку Лев не дуже добре переживає розставання - тож вона буде дріб'язково мститися колишньому. Наприклад, навіть фліртувати з його друзями - щоб просто позлити колишнього партнера.

Скорпіон

Жінки зодіакального знаку Скорпіон можуть бути неспокійними і тривожними. А коли справа доходить до розриву стосунків, вони зазвичай не мають жодних добрих почуттів до своїх колишніх.

Жінка-Скорпіон буде пліткувати про свого колишнього хлопця або навіть поширювати жахливі неправдиві чутки про нього. Крім цього, вона зробить все можливе, щоб переконатися, що він нещасний.

Козеріг

Жінка-Козеріг може бути не просто емоційно холодною, а крижаною - коли мова йде про її колишніх. Особливо, якщо розставання було важким - в такій ситуації вона точно не буде дивитися на свого колишнього партнера з любов'ю.

Навіть якщо вона зустрінеться з ним на заході чи вечірці, вона не зупиниться для невеликої розмови. Замість цього вона подивиться на колишнього - і демонстративно відвернеться в інший бік.

Телець

Тельці, як правило, гірко переживають, коли хтось згадує їхніх колишніх. Жінка знаку Зодіаку Телець не хоче залишатися в хороших стосунках з колишніми, тому що, швидше за все, ці стосунки закінчилися для неї погано - навіть, якщо партнер намагався знайти порозуміння.

Якщо жінка-Телець раптово зустрінеться з колишнім, то дасть йому зрозуміти, що чудово проводить час без нього в своєму житті. Вона натякне, що зустрічається з іншими людьми, і обов'язково докладе зусиль, щоб змусити колишнього партнера почуватися погано.

Близнюки

Жінки-Близнюки можуть бути нав'язливими після закінчення стосунків. Це цілком зрозуміло - розставання їм важко пережити.

Її колишній партнер буде очікувати менше контактів після розриву, але жінка цього знаку Зодіаку не зрозуміє натяків. Замість цього, вона буде постійно писати повідомлення і намагатися залишитися в житті колишнього. Адже їй просто важко рухатися далі.