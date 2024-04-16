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5 женщин по знаку Зодиака, которые становятся ужасными бывшими

Женщины этих знаков Зодиака - ужасные бывшие (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Безусловно, расставание может быть шоком и привести к не слишком приятному поведению. К тому же, не последнюю роль играет то, какими были отношения и поведение партнера. Однако женщины некоторых знаков Зодиака становятся ужасающими бывшими.

О том, женщины какого знака Зодиака становятся невыносимыми после расставания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Лев

Можно с уверенностью сказать, что женщина-Лев ненавидит едва ли не всех своих бывших. Она не выдерживает даже пребывания в одной комнате с кем-то из них - даже если окончание отношений было мирным.

Женщина знака Зодиака Лев не очень хорошо переживает расставание - так что она будет мелочно мстить бывшему. Например, даже флиртовать с его друзьями - чтобы просто позлить бывшего партнера.

Скорпион

Женщины зодиакального знака Скорпион могут быть беспокойными и тревожными. А когда дело доходит до разрыва отношений, они обычно не испытывают никаких добрых чувств к своим бывшим.

Женщина-Скорпион будет сплетничать о своем бывшем парне или даже распространять ужасные лживые слухи о нем. Кроме того, она сделает все возможное, чтобы убедиться, что он несчастен.

Козерог

Женщина-Козерог может быть не просто эмоционально холодной, а ледяной - когда речь идет о ее бывших. Особенно, если расставание было тяжелым - в такой ситуации она точно не будет смотреть на своего бывшего партнера с любовью.

Даже если она встретится с ним на мероприятии или вечеринке, она не остановится для небольшого разговора. Вместо этого она посмотрит на бывшего - и демонстративно отвернется в другую сторону.

Телец

Тельцы, как правило, горько переживают, когда кто-нибудь вспоминает их бывших. Женщина знака Зодиака Телец не хочет оставаться в хороших отношениях с бывшими, потому что, скорее всего, эти отношения закончились для нее плохо - даже если партнер пытался найти взаимопонимание.

Если женщина-Телец внезапно встретится с бывшим, то даст ему понять, что отлично проводит время без него в своей жизни. Она намекнет, что встречается с другими людьми, и обязательно приложит усилия, чтобы заставить бывшего партнера чувствовать себя плохо.

Близнецы

Женщины-Близнецы могут быть навязчивыми по окончании отношений. Это вполне понятно - расставание им трудно пережить.

Ее бывший партнер будет ожидать меньше контактов после разрыва, но женщина этого знака Зодиака не поймет намеков. Вместо этого она будет постоянно писать сообщения и пытаться остаться в жизни бывшего. Ведь ей просто тяжело двигаться дальше.

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