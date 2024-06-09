10 важливих речей, які потрібно встигнути зробити за три місяці літа

Літо пролітає дуже швидко і ми не встигаємо навіть помітити, як спочатку все почало зацвітати, а вже зовсім скоро - вечори стають холоднішими, з городу потрібно збирати врожай, а на землі з'являються перше жовте листя.

Що потрібно встигнути за три місяці літа, аби отримати гарні враження на цілий рік наперед, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

1. Посмакувати усіма літніми ягодами та фруктами

Встигніть поласувати полуницею, чорницею та малиною - хоч з власного саду, хоч з тарілки. Купляйте персики, сливи та абрикоси. Обирайте кавуни та дині. Все це - не тільки літні смаколики, а й великий запас вітамінів на цілий рік вперед.

2. Прочитати усі відкладені книжки

Діставайте влітку книжки з полички та насолоджуйтеся читанням. У вас точно є список літератури на літо або ціла стопка книжок, які ви купили за останні місяці та ще не встигли прочитати. Дозвольте собі отримати задоволення, поплакати чи посміятися. А ще - перечитайте те, що вже давно стоїть на ваших полицях.

3. Покатайтеся на атракціонах

Навіть якщо вам вже є 40 або 50 років - все одно йдіть у парк на атракціони. Вам не обов'язково кататися на екстремальних каруселях. Обов'язково включіть у свою програму колесо огляду, щоб побачити все місто з висоти пташиного польоту.

4. Вдягніть що нове та яскраве

Літо - саме той період, коли потрібно обов'язково вдягнути щось легеньке, яскраве та насолодитися новим вбранням. Якщо у вас такого нема - обов'язково сходіть на сезонний розпродаж та оберіть собі щось саме для цього літа.

5. Морозиво, холодна кава та лимонад

Спекотні дні - найкращий час, щоб спробувати айс латте, фрапе та колд брю. А ще - випити холодного лимонаду, з'їсти смачного морозива. Готуйте також лимонад чи морс вдома, додавайте різні інгредієнти та насолоджуйтеся смаками літа.

6. Пікнік на природі

Оберіть день, зберіть компанію та їдьте на природу - зробіть пікнік або навіть вилазку на всі вихідні. Зустріньте сонце зранку, поснідайте під спів пташок, посидіти біля вогнища ввечері, скупайтеся в озері чи річці.

7. Зробіть запаси на зиму

Всі ягоди, які ви не змогли з'їсти - відправляйте у морозилку. Взимку ви отримаєте смак та спогади про літо. Можна насушити трав та листя для чаю, а ще - закрутити декілька банок смачних речей.

8. Погуляйте під дощем

Влітку можна піти погуляти без парасолі та не боятися застудитися. Не спішить шукати навіс, якщо вас заскочить літня злива. Дайте собі можливість добре намокнути, а потім обов'язково перевдягніться у сухе та випийте гарячого чаю за малиною.

9. Цифровий детокс

Дозвольте собі хоч один день без смартфона, ноутбука та інтернету. Відмовтеся від дзвінків, телебачення та планшета. Спілкуйтеся з людьми тільки наживо, живіть сьогодні та зараз, насолоджуйтеся тим, що є зараз навколо вас.

10. Нова локація

Знайдіть нову гарну локацію для ваших фото. Це може бути як абсолютно нове місце для вашої відпустки, так і якийсь гарний сквер у рідному місті. Знайдіть саме таке місце, де вам буде добре, комфортно та спокійно.