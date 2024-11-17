5 заспокійливих напоїв, які допоможуть після важкого робочого дня

Тепле молоко не таке популярне серед дорослих, але воно дійсно може допомогти заспокоїтися після довгого та напруженого дня. Молоко містить інгредієнти, які сприяють розслабленню, такі як тритофан, мелатонін, лактоза, вітаміни групи B і магній.