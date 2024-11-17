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5 заспокійливих напоїв, які допоможуть після важкого робочого дня

Які напої сприяють розслабленню та заспокоюють (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Знизити рівень стресу та заспокоїтись допоможуть прості напої, які є в кожному будинку. Дієтолог назвала важливі сполуки, які мають бути в "заспокійливих" напоях.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Тепле молоко не таке популярне серед дорослих, але воно дійсно може допомогти заспокоїтися після довгого та напруженого дня. Молоко містить інгредієнти, які сприяють розслабленню, такі як тритофан, мелатонін, лактоза, вітаміни групи B і магній.

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