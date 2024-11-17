5 успокаивающих напитков, которые помогут после тяжелого рабочего дня

Снизить уровень стресса и успокоиться помогут простые напитки, которые есть в каждом доме. Диетолог назвала важные соединения, которые должны находиться в "успокаивающих" напитках.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Теплое молоко не так популярно среди взрослых, но оно действительно может помочь успокоиться после долгого и напряженного дня. Молоко содержит ингредиенты, способствующие расслаблению, такие как тритофан, мелатонин, лактоза, витамины группы B и магний.
Ранее мы сообщали о красном напитке, который снижает давление и вздутие живота.
Также мы писали, как пить кофе во избежание желтых пятен и налета на зубах.