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5 успокаивающих напитков, которые помогут после тяжелого рабочего дня

Какие напитки способствуют расслаблению и успокаивают (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Снизить уровень стресса и успокоиться помогут простые напитки, которые есть в каждом доме. Диетолог назвала важные соединения, которые должны находиться в "успокаивающих" напитках.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Теплое молоко не так популярно среди взрослых, но оно действительно может помочь успокоиться после долгого и напряженного дня. Молоко содержит ингредиенты, способствующие расслаблению, такие как тритофан, мелатонин, лактоза, витамины группы B и магний.

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