5 успокаивающих напитков, которые помогут после тяжелого рабочего дня

Снизить уровень стресса и успокоиться помогут простые напитки, которые есть в каждом доме. Диетолог назвала важные соединения, которые должны находиться в "успокаивающих" напитках.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Какие ингредиенты помогают расслабиться

По словам диетолога Каролины Шнайдер, есть несколько ключевых ингредиентов, на которые следует обратить внимание, когда дело доходит до расслабляющих напитков.

Напитки на основе магния помогают снизить стресс. Все потому, что низкий его уровень приводит к раздражению.

Также к успокаивающим веществам относится L-теанин и витамины группы B.

Кроме того, названы ниже успокаивающие напитки следует дополнять полезной едой с достаточным количеством овощей.

5 успокаивающих напитков

Ромашковый чай

Ромашковый чай, часто называют легким успокаивающим средством, является одним из самых популярных напитков без кофеина. Ромашка содержит апигенин - антиоксидант, который связывается с рецепторами в мозге, способствуя расслаблению.

Когда вы вернетесь домой после долгого и напряженного дня, можно заварить чашку горячего травяного чая.

Зеленый чай

Еще один напиток с легким содержанием кофеина, идеально подходящий для того, чтобы помочь расслабиться и отдохнуть.

Зеленый чай, включая матча, содержит L-теанин, аминокислоту, известную своей способностью способствовать расслаблению без сонливости.

Эксперт отметила, что L-теанин усиливает альфа-волны мозга, связанные со спокойным, бодрым состоянием, и может помочь снизить восприятие стресса.

Горячий шоколад

Какао в горячем шоколаде часто содержит триптофан - незаменимую аминокислоту, производящую серотонин и мелатонин. Потому тоже помогает расслабиться после напряженного дня.

Вишневый сок

Вишневый сок насыщен мелатонином, триптофаном и процианидином B-2, которые могут помочь снизить окислительный стресс, способствовать расслаблению и улучшить качество сна.

Теплое молоко

Теплое молоко не так популярно среди взрослых, но оно действительно может помочь успокоиться после долгого и напряженного дня. Молоко содержит ингредиенты, способствующие расслаблению, такие как тритофан, мелатонин, лактоза, витамины группы B и магний.