5 запитань, які ви повинні поставити собі, якщо хочете створити успішний бізнес

Навіщо?

Це перше і найважливіше коучингове запитання, яке є одним із трендів у бізнес-коучингу 2024 року.

Поставте собі запитання:

Навіщо я хочу створити бізнес у своєму житті?

Відповідь на це запитання допоможе вам зосередитися на сенсах і подивитися в майбутнє. Ви повинні щиро уявити картинку свого майбутнього, де ваша бізнес-ідея реалізована, і зрозуміти, для чого вам це потрібно.

Це запитання відкриває ширші горизонти для вашого мислення та допомагає усвідомити, чому саме ви прагнете займатися бізнесом.

Яка цінність за цим?

Коучингові запитання завжди пов'язані з цінностями.

Запитайте себе:

Яка цінність у світі та в моєму житті збільшиться, якщо я вирішу відкрити бізнес?

Яка ваша ключова цінність стане сильнішою завдяки вашому бізнесу?

Відповідь на ці запитання допоможе вам зрозуміти, яку користь ваш бізнес принесе не лише вам, але й оточуючим.

Для кого?

Це запитання стосується вашої цільової аудиторії:

Хто ті люди, які отримають вигоду від того, що ви відкриєте бізнес?

Хто ті люди, життя яких стане кращим завдяки вашому бізнесу?

Ці запитання допоможуть вам визначити, кому саме ви будете приносити цінність, яку ви сформулювали у попередньому запитанні.

Що саме створювати?

Це запитання стосується вашого продукту або послуги.

Що саме ви хочете створювати для людей своїм бізнесом?

Чи це буде продукт, чи послуга?

Про що буде ваш бізнес?

Відповідь на це запитання допоможе вам чітко визначити, що саме ви будете пропонувати своїм клієнтам.

Який перший крок?

Це запитання стосується дій.

Який перший крок вам важливо зробити, щоб розпочати шлях до свого бізнесу?

Відповідь на це запитання допоможе вам визначити конкретні дії, які потрібно зробити, щоб ваш бізнес почав функціонувати.

Ці п'ять запитань, говорить Юлія, допоможуть вам глибше зрозуміти свою мотивацію та цілі, а також підготуватися до створення успішного бізнесу.

А ще, додає Свириденко, додатково можна поставити собі ще одне важливе запитання:

Уявіть, що ваш бізнес вже функціонує і ви досягли успіху. Наскільки ви відчуваєте натхнення від 1 до 10?

"Якщо ви наближаєтеся до десятки, це знак, що вам варто негайно почати свій бізнес", - резюмувала експерт.

Психолог та коуч Юлія Свириденко (фото з архіву)