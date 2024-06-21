5 вопросов, которые вы должны задать себе, если хотите создать успешный бизнес

Многие начинают бизнес, не задумываясь над тем, в какую сторону двигаться, чтобы этот бизнес не был однодневным и хаотическим решением, а стал осознанным шагом в жизни и принес свои результаты.
Профессиональный коуч и психолог Юлия Свириденко рассказала РБК-Украина (проект Styler) о 5 очень важных коучинговых вопросах, ответив на которые вы сможете понять, что именно хотите создать в своей жизни и как успешно реализовать ваши бизнес-идеи.
Зачем?
Это первый и самый важный коучинговый вопрос, являющийся одним из трендов в бизнес-коучинге 2024 года.
Задайте себе вопрос:
Ответ на этот вопрос поможет вам сосредоточиться на смыслах и взглянуть в будущее. Вы должны искренне вообразить картинку своего будущего, где ваша бизнес-идея реализована, и понять, для чего вам это нужно.
Этот вопрос открывает более широкие горизонты для вашего мышления и помогает осознать, почему вы хотите заниматься бизнесом.
Какая ценность по этому?
Коучинговые вопросы всегда связаны с ценностями.
Спросите себя:
Ответ на эти вопросы поможет вам понять, какую пользу ваш бизнес принесет не только вам, но и окружающим.
Для кого?
Этот вопрос касается вашей целевой аудитории:
Эти вопросы помогут вам определить, кому вы будете приносить ценность, которую вы сформулировали в предыдущем вопросе.
Что делать?
Этот вопрос касается вашего продукта или услуги.
Ответ на этот вопрос поможет вам четко определить, что именно вы будете предлагать своим клиентам.
Каков первый шаг?
Этот вопрос касается действий.
Ответ на этот вопрос поможет вам определить конкретные действия, которые нужно предпринять, чтобы ваш бизнес начал функционировать.
Эти пять вопросов, говорит Юлия, помогут вам глубже понять мотивацию и цели, а также подготовиться к созданию успешного бизнеса.
А еще, добавляет Свириденко, дополнительно можно задать себе еще один важный вопрос:
"Если вы приближаетесь к десятке, это знак, что вам следует немедленно начать свой бизнес", - резюмировала эксперт.
Психолог и коуч Юлия Свириденко (фото из архива)
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