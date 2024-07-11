5 захопливих книг про подорожі, які перенесуть у екзотичні місця

Автор: Роберт Пенн

Це історія подорожі, метою якої було створення велосипеда мрії. Роберт Пенн проїхав майже 40 тисяч кілометрів навколо світу і повсякчас поповнював свою колекцію велосипедів для будь-якої потреби - від міського до гірського і шосейного, - аж доки вирішив зібрати байк "під себе".

Автор побував у різних країнах, познайомився із легендарними виробниками і провів чимало екскурсій у минуле, розкриваючи різні аспекти розвитку велосипеда.

Розважальна, пізнавальна та чудово ілюстрована книжка “Про що я мрію, коли їду на велосипеді” - це прокладена неймовірними маршрутами стежка до глибини серця та душі велосипедної культури і дивовижний слід - відбиток шин? - на всій культурі людства.

Обкладинка книги

Автор: Ґонсалес Масіас

Незвичайна мандрівка найбільш ізольованими маяками планети. Перед вами не посібник з географії, а паспорт для романтичних мандрівників. Мабуть, ця книжка - останній шанс “побувати” біля цих неймовірних споруд, світло яких гасне, адже кораблі тепер користуються новими технологічними орієнтирами.

Деякі маяки відмовляються від свого первісного призначення і стають туристичними об’єктами. Ті, яким пощастило найменше, взагалі демонтують. Більшість доглядачів маяків, які є символом пильності й захисту, полишили свою справу. Та навіть якщо спосіб життя доглядачів невдовзі зникне, залишаться їхні історії - пам’ятники зі слів на згадку про час, коли технічна робота була синонімом героїзму. Адже на маяках, особливо на ізольованих, людина завжди була підвладною волі природи.

Обкладинка книги

Автор: Маркіян Прохасько

Пінгвіни, станція “Вернадський”, абсолютний мінімум температури - все це Антарктида, але у цій книжці ми вперше побачимо її світ цілісним. Зануритись у мандрівку дивовижним світом криги та снігу допоможуть неповторні краєвиди регіону, незвичайні пригоди людей, історії відчайдушних першопрохідців, неймовірні наукові дослідження, загрозливі глобальні проблеми, краса живої первозданної природи, яскраві відчуття у подорожі океаном.

В основі книги - живі враження автора, який здійснив велику мрію і подався у захопливу подорож до української станції “Академік Вернадський” в Антарктиді. Текст насичений великою кількістю інформації, пов’язаною із континентом.

Обкладинка книги

Автор: Деніел Еверетт

Захоплююча розповідь про дивовижний досвід і відкриття, зроблені лінгвістом Деніелем Еверетом, коли він жив у піраха, невеликого племені амазонських індіанців у центральній Бразилії.

Деніель прибув до піраха з дружиною та трьома маленькими дітьми, сподіваючись навернути плем’я до християнства. Еверет швидко захопився їхньою мовою, її культурними та лінгвістичними наслідками. У піраха немає системи підрахунку, немає фіксованих термінів щодо кольору, немає поняття війни та немає особистої власності.

Еверет був настільки вражений їхнім мирним способом життя, що зрештою втратив віру в Бога, якого сподівався представити їм, і натомість присвятив своє життя лінгвістиці.

Обкладинка книги

Автор: Максим Беспалов

Початково Camino de Santiago - це проща, мережа доріг, які ведуть до мощей апостола Якова. Втім цей шлях уже давно став чимось більшим. Ступаючи на дорогу, ти ніколи не знатимеш, що чекатиме попереду: які зустрічі та випробування, та й, зрештою, що саме побачиш наприкінці. Ця невизначеність і є частиною магії Каміно, заради якої люди вирушають у дорогу.

Роман-репортаж Максима Беспалова - це химерне поєднання реальних і вигаданих історій, що вибагливо переплітаються та складають єдиний візерунок, історію, що починається з першого кроку на Шляху святого Якова.

Обкладинка книги