5 увлекательных книг о путешествиях, которые перенесут в экзотические места

Автор: Роберт Пенн

Это история поездки, целью которой было создание велосипеда мечты. Роберт Пенн проехал почти 40 тысяч километров вокруг света и постоянно пополнял свою коллекцию велосипедов для любой нужды - от городского до горного и шоссейного, - пока все же решил собрать байк "под себя".

Автор побывал в разных странах, познакомился с легендарными производителями и провел немало экскурсий в прошлое, раскрывая разные аспекты развития велосипеда.

Развлекательная, познавательная и прекрасно иллюстрированная книга "О чем я мечтаю, когда еду на велосипеде" - это проложенная по невероятным маршрутам тропа к глубине сердца и души велосипедной культуры и удивительный след - отпечаток шин? - на всей культуре человечества.

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Автор: Гонсалес Масиас

Необычное путешествие по самым изолированным маякам планеты. Перед вами не руководство по географии, а паспорт для романтических путешественников. Пожалуй, эта книга - последний шанс побывать возле этих невероятных сооружений, свет которых гаснет, ведь корабли теперь пользуются новыми технологическими ориентирами.

Некоторые маяки отказываются от своего первоначального предназначения и становятся туристическими объектами. Те, которым повезло меньше всего, вообще демонтируют. Большинство смотрителей маяков, являющихся символом бдительности и защиты, оставили свое дело. Но даже если образ жизни смотрителей скоро исчезнет, останутся их истории - памятники со слов в память о времени, когда техническая работа была синонимом героизма. Ведь на маяках, особенно на изолированных, человек всегда был подвластным воле природы.

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Автор: Маркиян Прохасько

Пингвины, станция Вернадский, абсолютный минимум температуры - все это Антарктида, но в этой книге мы впервые увидим ее мир цельным. Погрузиться в путешествие по удивительному миру льда и снега помогут неповторимые виды региона, необычные приключения людей, истории отчаянных первопроходцев, невероятные научные исследования, угрожающие глобальные проблемы, красота живой первозданной природы, яркие ощущения в путешествии по океану.

В основе книги - живые впечатления автора, который осуществил большую мечту и отправился в увлекательное путешествие к украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде. Текст насыщен обилием информации, связанной с континентом.

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Автор: Дэниел Эверетт

Увлекательный рассказ об удивительном опыте и открытиях, сделанных лингвистом Дэниелем Эвереттом, когда он жил у пираха, небольшого племени амазонских индейцев в центральной Бразилии.

Дэниэль прибыл к пираху с женой и тремя маленькими детьми, надеясь обратить племя в христианство. Эверет быстро увлекся их языком, его культурными и лингвистическими последствиями. У пираха нет системы подсчета, нет фиксированных терминов по цвету, нет понятия и нет личной собственности.

Эверетт был настолько поражен их мирным образом жизни, что в конце концов утратил веру в Бога, которого надеялся представить им, и посвятил свою жизнь лингвистике.

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Автор: Максим Беспалов

Первоначально Camino de Santiago - это паломничество, сеть дорог, ведущих к мощам апостола Иакова. Впрочем, этот путь уже давно стал чем-то большим. Ступая на дорогу, ты никогда не будешь знать, что будет ждать впереди: какие встречи и испытания, и, наконец, что именно увидишь в конце. Эта неопределенность и является частью магии Камино, ради которой люди отправляются в путь.

Роман-репортаж Максима Беспалова - это причудливое сочетание реальных и вымышленных историй, требовательно переплетающихся и составляющих единый узор, историю, начинающуюся с первого шага на Пути святого Иакова.

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