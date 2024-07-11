RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

5 увлекательных книг о путешествиях, которые перенесут в экзотические места

Топ книг о путешествиях на украинском языке (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Тропические джунгли Амазонки, паломнический путь Камино, ледяные просторы Антарктиды, отдаленные маяки… Путешествия по экзотическим местам всегда привлекают тех, кто стремится открывать новые горизонты, исследовать неизвестное и погружаться в культуры, поражающие своей уникальностью.

РБК-Украина (проект Styler) вместе с национальной книжной платформой Yakaboo составили подборку, в которой вы найдете увлекательные истории о необычных путешествиях в далекие уголки мира.

О чем я мечтаю, когда еду на велосипеде

Автор: Роберт Пенн

Это история поездки, целью которой было создание велосипеда мечты. Роберт Пенн проехал почти 40 тысяч километров вокруг света и постоянно пополнял свою коллекцию велосипедов для любой нужды - от городского до горного и шоссейного, - пока все же решил собрать байк "под себя".

Автор побывал в разных странах, познакомился с легендарными производителями и провел немало экскурсий в прошлое, раскрывая разные аспекты развития велосипеда.

Развлекательная, познавательная и прекрасно иллюстрированная книга "О чем я мечтаю, когда еду на велосипеде" - это проложенная по невероятным маршрутам тропа к глубине сердца и души велосипедной культуры и удивительный след - отпечаток шин? - на всей культуре человечества.

Обложка книги

Короткий атлас маяков на краю света

Автор: Гонсалес Масиас

Необычное путешествие по самым изолированным маякам планеты. Перед вами не руководство по географии, а паспорт для романтических путешественников. Пожалуй, эта книга - последний шанс побывать возле этих невероятных сооружений, свет которых гаснет, ведь корабли теперь пользуются новыми технологическими ориентирами.

Некоторые маяки отказываются от своего первоначального предназначения и становятся туристическими объектами. Те, которым повезло меньше всего, вообще демонтируют. Большинство смотрителей маяков, являющихся символом бдительности и защиты, оставили свое дело. Но даже если образ жизни смотрителей скоро исчезнет, останутся их истории - памятники со слов в память о времени, когда техническая работа была синонимом героизма. Ведь на маяках, особенно на изолированных, человек всегда был подвластным воле природы.

Обложка книги

Мечта об Антарктиде

Автор: Маркиян Прохасько

Пингвины, станция Вернадский, абсолютный минимум температуры - все это Антарктида, но в этой книге мы впервые увидим ее мир цельным. Погрузиться в путешествие по удивительному миру льда и снега помогут неповторимые виды региона, необычные приключения людей, истории отчаянных первопроходцев, невероятные научные исследования, угрожающие глобальные проблемы, красота живой первозданной природы, яркие ощущения в путешествии по океану.

В основе книги - живые впечатления автора, который осуществил большую мечту и отправился в увлекательное путешествие к украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде. Текст насыщен обилием информации, связанной с континентом.

Обложка книги

Не спи, кругом змеи. Жизнь и язык амазонских джунглей

Автор: Дэниел Эверетт

Увлекательный рассказ об удивительном опыте и открытиях, сделанных лингвистом Дэниелем Эвереттом, когда он жил у пираха, небольшого племени амазонских индейцев в центральной Бразилии.

Дэниэль прибыл к пираху с женой и тремя маленькими детьми, надеясь обратить племя в христианство. Эверет быстро увлекся их языком, его культурными и лингвистическими последствиями. У пираха нет системы подсчета, нет фиксированных терминов по цвету, нет понятия и нет личной собственности.

Эверетт был настолько поражен их мирным образом жизни, что в конце концов утратил веру в Бога, которого надеялся представить им, и посвятил свою жизнь лингвистике.

Обложка книги

Лучшая книга о Камино. История дороги с тысячей имен

Автор: Максим Беспалов

Первоначально Camino de Santiago - это паломничество, сеть дорог, ведущих к мощам апостола Иакова. Впрочем, этот путь уже давно стал чем-то большим. Ступая на дорогу, ты никогда не будешь знать, что будет ждать впереди: какие встречи и испытания, и, наконец, что именно увидишь в конце. Эта неопределенность и является частью магии Камино, ради которой люди отправляются в путь.

Роман-репортаж Максима Беспалова - это причудливое сочетание реальных и вымышленных историй, требовательно переплетающихся и составляющих единый узор, историю, начинающуюся с первого шага на Пути святого Иакова.

Обложка книги

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧтениеСтиль жизниПутешествия