5 увлекательных книг о путешествиях, которые перенесут в экзотические места

Тропические джунгли Амазонки, паломнический путь Камино, ледяные просторы Антарктиды, отдаленные маяки… Путешествия по экзотическим местам всегда привлекают тех, кто стремится открывать новые горизонты, исследовать неизвестное и погружаться в культуры, поражающие своей уникальностью.
РБК-Украина (проект Styler) вместе с национальной книжной платформой Yakaboo составили подборку, в которой вы найдете увлекательные истории о необычных путешествиях в далекие уголки мира.
Автор: Роберт Пенн
Это история поездки, целью которой было создание велосипеда мечты. Роберт Пенн проехал почти 40 тысяч километров вокруг света и постоянно пополнял свою коллекцию велосипедов для любой нужды - от городского до горного и шоссейного, - пока все же решил собрать байк "под себя".
Автор побывал в разных странах, познакомился с легендарными производителями и провел немало экскурсий в прошлое, раскрывая разные аспекты развития велосипеда.
Развлекательная, познавательная и прекрасно иллюстрированная книга "О чем я мечтаю, когда еду на велосипеде" - это проложенная по невероятным маршрутам тропа к глубине сердца и души велосипедной культуры и удивительный след - отпечаток шин? - на всей культуре человечества.
Автор: Гонсалес Масиас
Необычное путешествие по самым изолированным маякам планеты. Перед вами не руководство по географии, а паспорт для романтических путешественников. Пожалуй, эта книга - последний шанс побывать возле этих невероятных сооружений, свет которых гаснет, ведь корабли теперь пользуются новыми технологическими ориентирами.
Некоторые маяки отказываются от своего первоначального предназначения и становятся туристическими объектами. Те, которым повезло меньше всего, вообще демонтируют. Большинство смотрителей маяков, являющихся символом бдительности и защиты, оставили свое дело. Но даже если образ жизни смотрителей скоро исчезнет, останутся их истории - памятники со слов в память о времени, когда техническая работа была синонимом героизма. Ведь на маяках, особенно на изолированных, человек всегда был подвластным воле природы.
Автор: Маркиян Прохасько
Пингвины, станция Вернадский, абсолютный минимум температуры - все это Антарктида, но в этой книге мы впервые увидим ее мир цельным. Погрузиться в путешествие по удивительному миру льда и снега помогут неповторимые виды региона, необычные приключения людей, истории отчаянных первопроходцев, невероятные научные исследования, угрожающие глобальные проблемы, красота живой первозданной природы, яркие ощущения в путешествии по океану.
В основе книги - живые впечатления автора, который осуществил большую мечту и отправился в увлекательное путешествие к украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде. Текст насыщен обилием информации, связанной с континентом.
Автор: Дэниел Эверетт
Увлекательный рассказ об удивительном опыте и открытиях, сделанных лингвистом Дэниелем Эвереттом, когда он жил у пираха, небольшого племени амазонских индейцев в центральной Бразилии.
Дэниэль прибыл к пираху с женой и тремя маленькими детьми, надеясь обратить племя в христианство. Эверет быстро увлекся их языком, его культурными и лингвистическими последствиями. У пираха нет системы подсчета, нет фиксированных терминов по цвету, нет понятия и нет личной собственности.
Эверетт был настолько поражен их мирным образом жизни, что в конце концов утратил веру в Бога, которого надеялся представить им, и посвятил свою жизнь лингвистике.
Автор: Максим Беспалов
Первоначально Camino de Santiago - это паломничество, сеть дорог, ведущих к мощам апостола Иакова. Впрочем, этот путь уже давно стал чем-то большим. Ступая на дорогу, ты никогда не будешь знать, что будет ждать впереди: какие встречи и испытания, и, наконец, что именно увидишь в конце. Эта неопределенность и является частью магии Камино, ради которой люди отправляются в путь.
Роман-репортаж Максима Беспалова - это причудливое сочетание реальных и вымышленных историй, требовательно переплетающихся и составляющих единый узор, историю, начинающуюся с первого шага на Пути святого Иакова.
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