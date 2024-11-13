5 вправ йоги на стільці, які потрібно виконувати щодня людям у 50 років

Йога на стільці набирає популярності та стає справжнім трендом у спорті. Тренер назвала 5 вправ, які повинні виконувати люд 50+ для покращення здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Тренер Тамара Терагава розповіла, що від йоги на стільці на стільці можна отримати поліпшення рухливості, рівноваги, сили, дихання, кращого сну та підйому настрою.
Це робить йогу ще доступнішою для людей віком 50 років і старше, пропонуючи підтримку крісла.
(фото: кадр з відео)
(фото: кадр з відео)
Сядьте на стілець, широко розставивши ноги. Поверніть праву ногу назовні і зігніть праве коліно. Витягніть руки паралельно підлозі, долонями вниз. Затримайтеся на 15-30 секунд, потім поміняйте сторону.
(фото: кадр з відео)
Так само як і під час бічної планки на підлозі, але тепер покладіть лікоть на стілець і зробіть пряму лінію тіла від голови до ніг. Затримайтеся в цьому положенні на 15-30 секунд, перш ніж змінити сторону.
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