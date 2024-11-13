5 вправ йоги на стільці, які потрібно виконувати щодня людям у 50 років

Тренер Тамара Терагава розповіла, що від йоги на стільці на стільці можна отримати поліпшення рухливості, рівноваги, сили, дихання, кращого сну та підйому настрою.

Це робить йогу ще доступнішою для людей віком 50 років і старше, пропонуючи підтримку крісла.

(фото: кадр з відео)

(фото: кадр з відео)

Сядьте на стілець, широко розставивши ноги. Поверніть праву ногу назовні і зігніть праве коліно. Витягніть руки паралельно підлозі, долонями вниз. Затримайтеся на 15-30 секунд, потім поміняйте сторону.

Вправа "сидячий воїн" (фото: кадр з відео)

Марш на стільці

(фото: кадр з відео)

Бічна планка

Так само як і під час бічної планки на підлозі, але тепер покладіть лікоть на стілець і зробіть пряму лінію тіла від голови до ніг. Затримайтеся в цьому положенні на 15-30 секунд, перш ніж змінити сторону.

Бічна планка (фото: кадр з відео)