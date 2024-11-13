5 упражнений йоги на стуле, которые нужно выполнять каждый день людям в 50 лет

Йога на стуле набирает популярность и становится настоящим трендом в спорте. Тренер назвала 5 упражнений, которые должны выполнять люди 50+ для улучшения здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тренер Тамара Терагава рассказала, что от йоги на стуле можно получить улучшение подвижности, равновесия, силы, дыхания, лучшего сна и подъема настроения.
Это делает йогу еще более доступной для людей в возрасте 50 лет и старше, предлагая поддержку кресла.
(фото: кадр с видео)
(фото: кадр с видео)
Сядьте на стул, широко расставив ноги. Поверните правую ногу наружу и согните правое колено. Вытяните руки параллельно полу, ладонями вниз. Задержитесь на 15-30 секунд, затем смените сторону.
(фото: кадр с видео)
Так же как и во время боковой планки на полу, но теперь положите локоть на стул и сделайте прямую линию тела от головы до ног. Задержитесь в этом положении на 15-30 секунд, прежде чем сменить сторону.
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