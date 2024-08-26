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5 вправ на сходах для струнких стегон, пружних сідниць та спалення калорій

Які вправи на сходах допоможуть отримати струнке тіло (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Тренування на сходах - це фантастичний спосіб підвищити тонус всього тіла та чіткість м’язів. Постійна зміна висоти змушує м’язи працювати інтенсивніше, що призводить до спалювання калорій, підвищує витривалість серцево-судинної системи та зміцнює нижню частину тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Випади

Стрибки по сходах

Присідання на сходах

Опустіть тіло, зігнувши лікті, тримаючи їх близько до боків.

 по них якомога швидше, підіймаючи коліна та розкачуючи руки.

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