5 вправ на сходах для струнких стегон, пружних сідниць та спалення калорій

Тренування на сходах - це фантастичний спосіб підвищити тонус всього тіла та чіткість м’язів. Постійна зміна висоти змушує м’язи працювати інтенсивніше, що призводить до спалювання калорій, підвищує витривалість серцево-судинної системи та зміцнює нижню частину тіла.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Опустіть тіло, зігнувши лікті, тримаючи їх близько до боків.
по них якомога швидше, підіймаючи коліна та розкачуючи руки.
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