5 упражнений на лестнице для стройных бедер, упругих ягодиц и сжигания калорий

Тренировка на лестнице - это фантастический способ повысить тонус всего тела и четкость мышц. Постоянное изменение высоты заставляет мышцы работать интенсивнее, что приводит к сжиганию калорий, повышает выносливость сердечно-сосудистой системы и укрепляет нижнюю часть тела.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Опустите тело, согнув локти, держа их близко к бокам.
по ней как можно быстрее, поднимая колени и раскачивая руки.
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