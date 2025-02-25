5 вітамінів, які треба вживати навесні для здоров’я суглобів: в яких продуктах їх найбільше

Весна - час пробудження природи та відновлення сил. Проте, саме в цей період багато людей можуть відчувати дискомфорт та біль у суглобах. Це пов'язано з перепадами температур, зміною атмосферного тиску та недостатністю вітамінів, які ми отримували взимку.

В яких продуктах містяться необхідні людині вітаміни навесні - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Вітамін D

Цей вітамін відіграє ключову роль у засвоєнні кальцію та фосфору, які необхідні для зміцнення кісток та суглобів. Він також підтримує здоров'я хрящової тканини та зменшує запалення.

Він знаходиться в сонячному світлі (достатньо 15-20 хвилин на день), жирній рибі (лосось, тунець, скумбрія), яєчних жовтках, грибах, збагачених вітаміном D молочних продуктах.

Вітамін C

Вітамін C є потужним антиоксидантом, який захищає суглоби від пошкодження вільними радикалами. Він також бере участь у синтезі колагену, який є будівельним матеріалом для хрящової тканини.

Шукайте його в цитрусових фруктах (апельсини, лимони, грейпфрути), ягодах (чорна смородина, полуниця, малина), ківі, болгарському перці, броколі, цвітній капусті.

Вітамін E

Цей вітамін також є антиоксидантом та має протизапальні властивості. Він допомагає зменшити біль та скутість у суглобах, а також покращує їх рухливість.

Рослинні олії (оливкова, соняшникова, лляна), горіхи (мигдаль, фундук, волоські горіхи), насіння (соняшникове, гарбузове), авокадо, шпинат - містять вітамін Е.

Вітаміни групи B

Вітаміни B6, B9 та B12 беруть участь у багатьох біохімічних процесах в організмі, включаючи синтез нейротрансмітерів, які регулюють біль. Вони також сприяють здоров'ю нервової системи, що важливо для нормальної роботи суглобів.

Вони містяться у м'ясі (яловичина, свинина, курка), рибі, яйцях, молочних продуктах, бобових (горох, квасоля, сочевиця), цільнозернових продуктах, зелені, в листових овочах.

Вітамін K

Цей вітамін необхідний для здоров'я кісток та хрящової тканини. Він також сприяє згортанню крові та запобігає кровотечам.

Зелені листові овочі (шпинат, капуста, броколі), петрушка, кріп, зелений чай - все це містить вітамін К.