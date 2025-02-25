5 витаминов, которые надо употреблять весной для здоровья суставов: в каких продуктах их больше всего

Весна - время пробуждения природы и восстановления сил. Однако, именно в этот период многие люди могут испытывать дискомфорт и боль в суставах. Это связано с перепадами температур, изменением атмосферного давления и недостаточностью витаминов, которые мы получали зимой.

В каких продуктах содержатся необходимые человеку витамины весной - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Витамин D

Этот витамин играет ключевую роль в усвоении кальция и фосфора, которые необходимы для укрепления костей и суставов. Он также поддерживает здоровье хрящевой ткани и уменьшает воспаление.

Он находится в солнечном свете (достаточно 15-20 минут в день), жирной рыбе (лосось, тунец, скумбрия), яичных желтках, грибах, обогащенных витамином D молочных продуктах.

Витамин C

Витамин C является мощным антиоксидантом, который защищает суставы от повреждения свободными радикалами. Он также участвует в синтезе коллагена, который является строительным материалом для хрящевой ткани.

Ищите его в цитрусовых фруктах (апельсины, лимоны, грейпфруты), ягодах (черная смородина, клубника, малина), киви, болгарском перце, брокколи, цветной капусте.

Витамин E

Этот витамин также является антиоксидантом и обладает противовоспалительными свойствами. Он помогает уменьшить боль и скованность в суставах, а также улучшает их подвижность.

Растительные масла (оливковое, подсолнечное, льняное), орехи (миндаль, фундук, грецкие орехи), семечки (подсолнечное, тыквенное), авокадо, шпинат - содержат витамин Е.

Витамины группы B

Витамины B6, B9 и B12 участвуют во многих биохимических процессах в организме, включая синтез нейротрансмиттеров, которые регулируют боль. Они также способствуют здоровью нервной системы, что важно для нормальной работы суставов.

Они содержатся в мясе (говядина, свинина, курица), рыбе, яйцах, молочных продуктах, бобовых (горох, фасоль, чечевица), цельнозерновых продуктах, зелени, в листовых овощах.

Витамин K

Этот витамин необходим для здоровья костей и хрящевой ткани. Он также способствует свертыванию крови и предотвращает кровотечения.

Зеленые листовые овощи (шпинат, капуста, брокколи), петрушка, укроп, зеленый чай - все это содержит витамин К.